Mareny de Barraquetes ha tornat a ser l’última parada de la Lliga d’Handbol Platja.

Mig centenar d’equips de totes les categories s’han trobat en aquesta última etapa de la lliga per escalfar motors abans de l’inici de la competició nacional d’handbol platja.

Enguany, la lliga ha comptat amb quatre seus repartides entre les tres províncies i, com a novetat, s’ha disputat durant tot el cap de setmana: dissabte per a infantils i cadets i diumenge per a juvenils i seniors. Després de passar per Alacant, Vinaròs i Xàbia, la Lliga ha disputat aquest cap de setmana la final autonòmica a la Platja del Rei de Mareny de Barraquetes.

La jornada de dissabte va concloure amb el Benidorm emportant-se l’or en infantil masculí, el Marni Playa en l’infantil femení i El Rayito Salinero fent doblet en cadet masculí i femení. Diumenge al matí, els Lleons d’Arena de Gandia s’alçaren amb el primer lloc en juvenil masculí, mentre que el Rayito Salinero va aconseguir una nova victòria en juvenil femení.

Finalment, a la vesprada, es conegueren els resultats dels seniors. En el femení, el club de Xàbia va aconseguir l’or.

Els èxits esportius dels equips valencians en el panorama nacional confirmen la bona salut d’un esport que va consolidant-se any rere any. Així, jugadors, jugadores i públic assistent han pogut gaudir d’una jornada marcada per l’ambient festiu i el bon temps a la platja de Mareny de Barraquetes. Tot un esdeveniment per a la l’entitat local menor que espera revalidar l’èxit en properes edicions.