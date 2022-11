Com és habitual per la nit prèvia al dia de tots sants, tot el país celebra des de fa relativament poc de temps la festivitat de halloween. Una festa en principi dedicada als més menuts, però que els adults també gaudeixen. I és que halloween cada vegada està més arrelada a la comunitat valenciana. I per això, localitats com el mareny de barraquetes la celebra cada any amb diferents activitats per a tots els públics. L’alcalde d’esta localitat de la Ribera Baixa, Jordi Sanjaime, vestit per a l’ocasió, explica a Grup Televisió, entre altres, les novetats d’enguany.

I és que aquesta festivitat cada volta té més adeptes entre la ciutadania marenyera, la qual espera amb ganes la seua arribada per gaudir de les novetats que l’ajuntament prepara per a cada edició. Enguany, l’estrela ha sigut aquest cotxe, el vehicle d’una coneguda família tenebrosa.

Un dia que ve a significar el reconeixement de l’esforç del consistori del Mareny de Barraquetes per tal d’aconseguir tindre els preparatius a punt per a que la ciutadania, grans i menuts, ho passen d’allò més bé.

La implicació de la ciutadania es fa patent amb la dedicació que alguns li donen a les seues disfresses, cada volta més completes i amb tot luxe de detalls. A més, la decoració dels espais públics de la localitat donen constància de l’esforç per tal de què l’ambientació siga total i la immersió en la festivitat per part dels participants siga satisfactòria. Una festivitat per a la qual l’ajuntament del Mareny de Barraquetes cada vegada es supera més.