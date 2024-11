Marián Cano García serà la nova consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

La seua trajectòria professional s’ha desenrotllat en el sector del calçat i des de 2015 és la presidenta executiva de l’Associació Valenciana d’Empresaris del Calçat

El Consell destaca i agraïx l’eficient gestió de Nuria Montes durant la seua etapa al capdavant de la Conselleria, en la qual ressalten èxits com l’eliminació de la taxa turística i l’impuls de les energies renovables

Entre les fites també figuren la reactivació de la Ciutat de la Llum, un nou marc normatiu de protecció de defensa dels consumidors i la regulació de les vivendes turístiques

Marián Cano García serà nomenada consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, en substitució de Nuria Montes de Diego.



Marián Cano és llicenciada en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, té un postgrau en Direcció Comercial i Màrqueting de l’ESIC i actualment és la presidenta executiva de l’Associació Valenciana d’Empresaris del Calçat (AVECAL) des de 2015.

La seua relació amb el sector del calçat va començar en 2010 quan va ser nomenada secretària general de l’Associació d’Industrials del Calçat d’Elx (AICE). En 2020 va assumir la presidència interina de la Federació d’Indústries del Calçat Espanyol (FICE), que va mantindre fins a 2022. Actualment, exercix el càrrec de secretària general de FICE (Federació d’Indústries del Calçat Espanyol). En 2023 va ser nomenada vocal del Comité Executiu de la Cambra d’Alacant.

Entre altres òrgans de representació, també forma part del Comité Executiu de la Confederació Empresarial Comunitat Valenciana (CEV), Ple de la Mesa de Diàleg Social de la Generalitat, membre de l’Observatori d’Indústria i els Sectors Econòmics Valencians, Assemblea General de Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE) i Assemblea de Confederació Espanyola de la Xicoteta i Mitjana Empresa (Cepyme), entre altres càrrecs.

La Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme continuarà mantenint les mateixes competències que ha desenrotllat amb la direcció de Nuria Montes.

El Consell destaca que durant la seua gestió s’ha desenrotllat una política d’impuls dels sectors productius en la Comunitat i del turisme valencià.

Entre les iniciatives ressalta l’aprovació del decret llei de vivendes turístiques de la Comunitat Valenciana, la simplificació, agilitació i reducció de la tramitació administrativa necessària per a l’autorització de projectes d’energies renovables i el Pla estratègic per al període 2024-2034 de la Societat Valenciana de la Inspecció Tècnica de Vehicles (Sitval), així com el desbloqueig definitiu del procés de reversió de les ITV en la Comunitat.

A més, es va aprovar un nou marc normatiu per a protegir els drets de les persones consumidores i usuàries davant les clàusules abusives, les pràctiques comercials deslleials i les irregularitats en el comerç electrònic, entre altres. Així mateix, és ressenyable l’eliminació de la taxa turística i que en 2024 s’ha aconseguit rècord històric de visites turístiques i de gasto turístic. També durant la seua etapa de gestió destaca la reactivació de Ciutat de la Llum com a pol d’atracció d’inversions i rodatges cinematogràfics.