Marta comptarà amb Jesús Orón com a secretari de la nova directiva

Ahir, dimecres 4 de maig, els presidents i presidentes de les set comissions falleres de Massamagrell es van reunir amb l’Ajuntament i els representants de la Junta Local Fallera del municipi per a triar a la nova directiva d’aquesta per a l’exercici 2022-2023.

L’única candidatura presentada per a assumir la presidència va ser la de Marta Palanca, que va quedar nomenada com a tal després que la seua candidatura fora aprovada per unanimitat dels representants de les comissions.

Palanca compta des de ja amb el suport de Jesús Orón, que ocuparà el càrrec de secretari de la Junta Local Fallera de Massamagrell. En les pròximes setmanes, la nova presidenta i el secretari designaran a la resta de càrrecs de la junta, composta per dues persones de cadascuna de les set comissions falleres del municipi, més la regidora de Festes i l’alcalde del municipi.

Paco Gómez, alcalde de Massamagrell, que va assistir al costat de Nina Sepúlveda, regidora de Festes, en representació de l’Ajuntament, es va dirigir als nous representants per a donar-los la benvinguda: “Felicitats a Marta i Jesús per haver sigut triats, estic segur que fareu una gran labor, com sempre, perquè puguem celebrar les nostres falles de la millor forma possible”.

Sepúlveda va agrair també a la directiva sortint “el treball realitzat durant tots aquests anys, i sobretot amb la difícil situació derivada de la pandèmia”.

El consistori continuarà fent costat a la Junta Local Fallera de Massamagrell amb la seua important aportació econòmica per al desenvolupament de totes les activitats falleres que organitzen, que suposa quasi el 100% del finançament total.