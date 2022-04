Més de 500 xiquets i xiquetes han participat en l’edició especial d’Esports al Barri que ha celebrat la Fundació Esportiva Municipal en la nova instal·lació esportiva oberta Espai Esportiu Marítim del Cabanyal, situada al carrer Doctor Lluch, per a festejar el Dia Internacional de l’Esport. La regidora d’Esports, Pilar Bernabé, acompanyada per la vicealcaldessa i regidora d’Urbanisme, Sandra Gómez, ha visitat el nou recinte ciutadà que s’ha obert en el barri del Cabanyal, i que ha acollit activitats dirigides a xiquetes i xiquets de totes les edats, com ara pàdel, judo, escalada, handbol, ball, karate, hoquei, waterpolo, tennis o rugbi, entre d’altres.

La regidora d’Esports ha destacat el bon acolliment de totes les activitats organitzades per la Fundació Esportiva Municipal. “Més de 500 xiquetes i xiquets del barri de El Cabanyal han pogut estrenar les noves instal·lacions esportives del Cabanyal, un espai que ja està obert a la ciutadania i que incrementa les dotacions públiques del barri”, ha dit l’edila.

Per part seua, la vicealcaldessa Sandra Gómez ha subratllat la importància de comptar amb una nova instal·lació pública de convivència en el Cabanyal que permeta “teixir barri i teixir veïnatge”. “Hem volgut celebrar el Dia Internacional de l’Esport en un dels nostres barris, el Cabanyal, que compta ja amb un nou espai perquè totes les famílies puguen vindre a practicar esport, des dels més majors, amb petanca o aparells per a mantindre l’activitat física, fins als més joves amb l’skate i la calistenia, o els més xicotets amb jocs infantils”, ha destacat.

La Fundació Esportiva Municipal ha commemorat així el Dia Internacional de l’Esport amb una campanya que pretén remarcar els valors associats a l’esport, al mateix temps que es promou la pràctica d’activitat física entre la població general. El 6 d’abril és el dia acordat per les Nacions Unides (ONU) per a sensibilitzar a la ciutadania sobre la importància de l’esport, especialment, pel que fa al desenvolupament i la pau. Aprofitant esta jornada, l’FDM vol posar èmfasi en tots aquells aspectes positius que es vinculen amb la pràctica esportiva. “Després d’uns últims anys marcats per la pandèmia de covid-19, l’esport ha jugat un paper fonamental com una font de benestar i salut”, ha afirmat la regidora.

Com en cada edició d’Esports al Barri, també s’han incorporat activitats dirigides per a adults, de tal forma que tots i totes puguen gaudir i celebrar una data tan assenyalada com és el Dia Internacional de l’Esport.

Campanya en xarxes socials

En el marc d’esta commemoració, la Fundació Esportiva Municipal renova la seua aposta per acostar-se a la ciutadania, i ho fa amb el suport de les xarxes socials, per tal de promoure l’esport a la ciutat de València. Mitjançant els missatges i les notícies als perfils institucionals, es pretén reconéixer l’esport com una activitat que fomenta valors com la resiliència, la superació, la solidaritat, el respecte o la igualtat.

