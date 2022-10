Massamagrell augmenta la seua aposta pel reciclatge amb la instal·lació de 6 minipuntos nets més

La inversió de 18.100,60€ més, ha sigut finançada amb el romanent de tresoreria de l’exercici 2022

L’Ajuntament de Massamagrell ha instal·lat durant el dia de hui sis nous minipuntos nets per al reciclatge de xicotets estris d’ús domèstic com a CD i DVD, cartutxos d’impressora, telèfons mòbils, comandaments de televisió, ràdios, piles, bateries i bombetes LED, entre altres coses.

Aquesta iniciativa, que ja va començar al desembre de 2021 amb els primers quatre minipuntos, va sorgir amb l’objectiu de facilitar a la ciutadania el reciclatge d’aquest tipus de residus, sense necessitat de desplaçar-se fins al ecoparc fix o esperar que vaja el ecoparc mòbil.

Les ubicacions triades per als nous punts de reciclatge han sigut la plaça Europa, la plaça La Tardor, el sector SR-5, el parc Horta Nord, l’avinguda Raval i el passeig Rei En Jaume.

En paraules de l’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez: “El bon acolliment dels minipuntos instal·lats l’any passat ha fet que des de l’Ajuntament augmentem l’aposta en aquesta línia de treball aconseguint entre tots un Massamagrell més net i sostenible assegurant així la sostenibilitat del municipi”.

Per part seua, la regidora de Serveis Municipals, Nina Sepúlveda, ha afegit que “des de la regidoria continuem treballant per a fer un Massamagrell més verd i agradable per als veïns i veïnes”. A més, l’edil de l’àrea destacava que “aquests minipuntos també donaran l’opció a l’Ajuntament d’utilitzar-los més endavant com muppies per a instal·lar cartelleria sobre campanyes municipals, reduint així l’ús de cartells de paper per a les façanes”.

El cost total de l’actuació ascendeix a 18.100,60 euros procedents del romanent de tresoreria de l’exercici 2022.