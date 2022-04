El primer premi ha sigut per a Francisco Pascual Sánchez amb “Tornar al principi”; el segon per a Carlos BC amb “Ell, el dels vells romanços”, i el tercer per a Ernesto V. Salcedo amb “Amor vertader”.



L’III Concurs de Microrelats impulsat per la Biblioteca Pública Municipal de Massamagrell ha finalitzat aquesta vesprada amb el lliurament de premis a les tres persones guanyadores.

El concurs, realitzat el 19 d’abril amb motiu de la setmana del llibre, va consistir a realitzar un comentari en una publicació concreta de Facebook amb el microrelat, amb una extensió màxima de 100 paraules i que la seua temàtica fora sobre llibres, lectures o biblioteques.

Després de tot el dia, es van recollir més de 30 microrelats, i entre ells el jurat va triar als 10 finalistes: “Sol taronja”, de Pepe Sanchis; “Criatures”, de Rafa Sastre; “Mario”, de Bbolano; “Amor vertader”, d’Ernesto V. Salcedo; “Sense límits”, de Marisa Martínez; “Pla per al cap de setmana”, d’Ana Martínez; “Ell, el dels vells romanços”, de Carlos BC; “Tornar al principi”, de Francisco Pascual Sanchez; “El mateix és”, de Claudia Borja; i “Novell·la”, de Javier León Sorribes.

En l’acte de hui, realitzat a la sala de llengua de la biblioteca, les 10 persones han recitat el seu microrelat davant la presència del públic, i posteriorment s’ha procedit a anunciar a les tres persones guanyadores, seleccionades entre aquestes 10.

El primer premi ha sigut per a Francisco Pascual Sánchez amb “Tornar al principi”; el segon per a Carlos BC amb “Ell, el dels vells romanços”, i el tercer ha sigut per a Ernesto V. Salcedo amb “Amor vertader”.

L’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, ha donat l’enhorabona “a totes les persones finalistes i guanyadores, i gràcies també a les més de 30 persones que han participat en aquesta edició, és un vertader orgull veure com aquest concurs torna a triomfar un altre any més, generant cultura i animant a llegir”.

D’altra banda, la regidora de Biblioteca, Araceli Munera, ha afegit que “aquest concurs reflecteix la importància que té per a tots els nostres veïns i veïnes l’escriptura, amb el lliurament d’aquests premis celebrem que Massamagrell segueix compromesa amb la lectura i la literatura”.

