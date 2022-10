La iniciativa està pensada per a incentivar les compres de la ciutadania en el comerç local

L’Ajuntament de Massamagrell, des de la Regidoria de Comerç, ha posat en marxa el Bo Comerç sota el nom de “Val Descompte Comerç Local”. Una iniciativa pensada per a incentivar als veïns i veïnes del municipi perquè facen les seues compres en els comerços de la localitat, i es beneficien de descomptes.

L’acció consisteix en el repartiment de 1.000 vals de 10 euros de descompte, que la ciutadania de Massamagrell podrà aconseguir la setmana que ve. Una vegada publicades les bases en el BOP (hui divendres 21), els veïns i veïnes de Massamagrell que complisquen amb els requisits plasmats en elles, https://www.massamagrell.es/va/noticia/val-descompte-comerc-local-massamagrell-2022 ,podran sol·licitar el val a partir de les 00.01 del dilluns 24 d’octubre,i fins a les 23.59 del dimarts 25 d’octubre en el formulari: https://forms.gle/TCrK86vtCo7UyxdS7. El repartiment dels vals es realitzarà per rigorós ordre d’inscripció fins a esgotar els mateixos.

Més de 80 comerços ja s’han adherit a aquesta campanya durant tota aquesta setmana, i ja poden passar per la consergeria del Centre Cultural a recollir el cartell que els identificarà com a tals. Encara així, si algun comerç de la localitat no s’ha inscrit en el període establit per a això, i vol fer-lo encara, podrà comunicar-ho allí mateix fins que s’inicie el període de despesa dels bons, que començarà dimecres que ve 26 i que finalitzarà el dilluns 31 d’octubre.

L’alcalde de Massamagrell i regidor de Comerç, Paco Gómez, ha destacat que “mesures com aquestes ajuden a fomentar el comerç de proximitat i a dinamitzar l’economia local, una cosa fonamental per als veïns i veïnes del nostre poble”. A més, ha indicat que “aquesta campanya ha sigut finançada gràcies als recursos propis de l’Ajuntament de Massamagrell, destinant un total de 10.000€, i si se’ns notifica la concessió de la subvenció a la qual ens hem presentat, s’ampliarà el nombre de bons”.

Aquesta important iniciativa es posa en marxa coincidint amb el Dia del Comerç Local, que se celebrarà dimarts que ve 25 d’octubre.