L’objectiu és dotar de competències i habilitats al col·lectiu femení que percep la renda valenciana d’inserció

L’Ajuntament de Massamagrell ha posat en marxa una nova edició dels tallers d’inserció laboral per a dones en risc d’exclusió social que busquen millorar les seues competències i aptituds.

Els tallers estan subvencionats per la Generalitat Valenciana a través de la convocatòria per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o la inserció laboral de dones, i des de fa uns anys el consistori sol·licita aquesta subvenció amb la finalitat de desenvolupar la segona d’aquestes opcions. Per a això, es coordina amb Serveis Socials, el departament que tria a les dones segons els requisits.

L’objectiu d’aquesta acció és dotar de competències i habilitats al col·lectiu femení que percep la renda valenciana d’inserció, i d’aquesta manera millorar la seua inserció sociolaboral.

Aquest mateix matí, Paco Gómez i Nina Sepúlveda, alcalde de la localitat i regidora de Dona, han assistit a la primera sessió del taller per a donar la benvinguda a les participants.

Gómez ha remarcat que “les institucions públiques han de col·laborar perquè els col·lectius més vulnerables es vegen secundats”, i “aquest tipus de formació permet reduir les desigualtats socials”.

Per part seua, Sepúlveda ha afegit que “la realització d’aquest taller també dona l’oportunitat que dones en la mateixa situació es coneguen entre elles i creuen vincles per a ajudar-se les unes a les altres”.

Inmaculada Marco, coach executiva especialitzada en la matèria, serà l’encarregada d’impartir la formació als dos grups de dones que componen aquest taller durant els dimarts i dimecres de les pròximes tres setmanes a les aules de l’edifici de Serveis Socials.

Gràcies a aquestes sessions d’autoconeixement, benestar emocional, confiança i valors, les alumnes aprendran a afrontar les noves oportunitats en l’àmbit sociolaboral, així com elaborar el seu currículum i preparar-se per a possibles entrevistes de treball.

