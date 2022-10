Massamagrell posa en marxa els Pressupostos Participatius de 2022

Un any més, la ciutadania podrà decidir en quins projectes invertir 120.000 euros del pressupost municipal

L’Ajuntament de Massamagrell porta executant des de l’any 2017 els Pressupostos Participatius, una iniciativa que permet a la ciutadania decidir en quins projectes invertir part del pressupost municipal per a millorar el poble i les seues vides.

Per a aquesta edició hi ha previstos 120.000 euros del pressupost de 2023, que es dividiran en 60.000 euros per a projectes d’inversions i 60.000 euros per a projectes de despeses corrents.

“Amb aquesta iniciativa, des de l’equip de govern continuem amb el compromís municipal d’incrementar el protagonisme de la ciutadania en la gestió pública i la presa de decisions”, destaca l’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez.

Els Pressupostos Participatius de 2022 es troben des del passat 3 d’octubre en la primera de les seues 5 fases: la fase de comunicació, amb la qual es pretén donar a conéixer la iniciativa a tota la ciutadania a través de les xarxes socials i també casa per casa, on els veïns i veïnes hauran rebut un díptic amb tota la informació per a participar.

La segona fase serà la recollida de propostes i es farà de l’11 al 23 d’octubre. Ací la ciutadania redactarà les seues propostes en el “Butlletí de Proposta” i el depositarà en les urnes instaurades en els edificis públics municipals. També ho poden fer telemàticament a través del portal de Participació Ciutadana “Massamagrell Participa” (www.participa.massamagrell.es).

“Animem a la gent del poble a participar perquè volem saber aquelles coses que volen per a Massamagrell. Estem oberts a tota classe de propostes que milloren la vida de la ciutadania”, comenta explica la regidora de Participació Ciutadana, Raquel Gómez.

Una vegada finalitze la segona fase, del 24 d’octubre al 4 de novembre, les propostes seran valorades per un grup tècnic format per persones funcionàries, que estudiaran la viabilitat legal, tècnica i econòmica de cada proposta, i les classificaran en propostes per a inversions i propostes per a despeses corrents.

A partir d’ací es donarà pas a la quarta fase, l’obertura de la votació ciutadana, que tindrà lloc del 8 al 15 de novembre. Ací la ciutadania tornarà a tindre veu i cada persona podrà votar aquelles propostes que més li agraden o li interessen que s’executen.

Finalment, l’última fase consistirà en l’execució dels projectes triats per la ciutadania, que es realitzarà a partir de l’aprovació del Pressupost Municipal per a l’exercici 2023.