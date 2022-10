Massamagrell posa en marxa l’Oficina del Major i les activitats per a les persones majors

En relació al Dia de les Persones Majors, l’Associació de Jubilats i Pensionistes també ha celebrat el seu tradicional homenatge

En aquestes últimes setmanes, i en relació al dia de les persones majors, l’Ajuntament de Massamagrell ha posat en marxa diverses iniciatives dirigides a les persones de la tercera edat del municipi.

La primera d’elles va ser l’inici del nou curs 2022/2023 de gimnàstica per a majors el passat 10 d’octubre, un curs que es repeteix de nou veient l’èxit de les anteriors edicions i l’alta demanda que comporta.

Al mateix temps, s’han iniciat els tallers d’estimulació cognitiva per a l’enfortiment i estimulació de la memòria. El taller, que s’efectua de manera gratuïta, està impartit per una terapeuta ocupacional i una psicòloga, les quals, s’aniran alternant segons el dia per a, d’aquesta manera, fer diferents exercicis d’estimulació cognitiva a la persones majors de la localitat. El taller, com altres anys, es divideix en tres grups concorde a cada veïnat i es desenvolupa al matí.

A això també cal afegir que aquest cap de setmana ha tingut lloc el tradicional homenatge a les persones majors organitzat per l’Associació de Jubilats i Pensionistes, on enguany la parella homenatjada ha sigut la formada per Ramón Bellver i Mercedes Santamaría, tots dos socis des de l’any 2011. La celebració va consistir en una cercavila, la tradicional missa i calderes per a menjar.

Des del consistori han volgut posar en valor totes aquestes mesures que s’estan dut a terme per a aquest sector de la localitat, al qual consideren primordial en tots els sentits. En aquest sentit, l’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, ha expressat: “Hem de cuidar i donar facilitats a les persones majors de Massamagrell, gràcies a elles el nostre poble és el que és hui dia, i ens han ensenyat tant que la nostra manera d’agrair-los el seu treball és a través de mesures com aquestes per al seu benestar absolut”.

La regidor de Benestar Social, Nina Sepulveda, ha comentat que “des de l’Ajuntament de Massamagrell es continuarà treballant per a continuar duent a terme totes les activitats que es realitzen hui dia”, al que ha afegit: “també estem oberts al fet que ens transmeten noves iniciatives o propostes de millora sobre la base de les seues necessitats”.

En relació a això, divendres que ve 21 d’octubre, s’obrirà al públic la nova oficina del major, la qual, estarà situada en l’edifici de Serveis Socials per a donar informació i ajudar les persones de la tercera edat a fer les seues gestions. L’horari establit és els divendres de 10 a 13 hores, i per a assistir caldrà demanar cita prèvia a través del telèfon 961 444 951.