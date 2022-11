El projecte, que naix de l’Escola Valenciana, es posa en marxa a través de la Regidoria de Normalització Lingüística de l’Ajuntament

Massamagrell va presentar el passat dimecres la setena edició del “Voluntariat pel Valencià”, una iniciativa de l’Escola Valenciana posada en marxa a través de la Regidoria de Normalització Lingüística de l’Ajuntament des de l’any 2015.

El projecte, que aquest any té com a lema “tasta el valencià”, naix amb la intenció d’acostar l’idioma oficial de la Comunitat a través de la conversa, i consisteix en que persones voluntàries que sàpien parlar valencià, ensenyen a parlar-lo a altres persones que no ho fan.

“Gràcies a aquesta iniciativa, moltes persones que no parlen valencià agafen confiança i superen eixa barrera. Es tracta d’un sistema obert a totes les edats”, comenta l’alcalde del municipi, Paco Gómez, que va presidir l’acte de presentació i ha sigut voluntari del programa en dues edicions.

Araceli Munera, regidora de Normalització Lingüística, va destacar que “el voluntariat mostra la voluntat de mantindre viva la nostra llengua, i arribar a la setena edició significa que és una iniciativa molt ben acollida”.

Les inscripcions per a participar encara estan obertes per apuntar-se com a aprenent o voluntari, i al gener s’iniciarà aquest mètode formatiu que es prolongarà durant deu setmanes. Quan finalitzen les inscripcions es faran parelles, que per a realitzar l’activitat es reuniran una hora a la setmana on elles decidisquen: passejant, esmorzant, anant de compres, al cinema o al teatre, o qualsevol altre pla del seu interés.