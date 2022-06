L’ajuntament ha anunciat hui en les seues xarxes socials la programació per a la setmana LGTBIQ+

L’Ajuntament de Massamagrell ha anunciat aquest mateix matí en les seues xarxes socials les activitats programades per a la setmana LGTBIQ+.

La programació començarà el dilluns 27 de juny amb el laboratori de la igualtat, una animació lectora dirigida al públic infantil entre 6 i 11 anys que tindrà lloc de manera gratuïta a les 18 hores a la sala infantil de la biblioteca pública municipal.

Parell el Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ+, dimarts 28 de juny, el consistori té previst realitzar el tradicional acte institucional a les 12 hores en la plaça de l’Ajuntament. I a les 20 hores, els relats eròtics, de la mà d’Aurora Maroto Linares, al pati del Centre Cultural, una activitat dirigida a públic adult.

El dimecres 29 de juny tornarà a ser el torn del públic infantil, qui podrà gaudir d’una nova vesprada de contes del conegut “Paula et compta”. En aquesta ocasió el contacontes serà “Comptem en diversitat” i com la resta de contacontes, tindrà lloc a les 18 hores al pati del Centre Cultural.

El programa d’activitats donarà per finalitzat el dijous 30 de juny a les 18 hores a la sala de llengües de la biblioteca, on tindrà lloc la tertúlia literària “Julia” d’Isabel Clara Simó.

Paco Gómez, alcalde de Massamagrell, comenta que “amb aquestes activitats volem transmetre a la nostra població, siga com siga la seua edat, els principis d’igualtat i no discriminació”.

A més d’aquesta programació, la Regidoria d’Igualtat d’aquest ajuntament ha preparat una potent campanya per a publicar en les xarxes socials el mateix Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ+.

Araceli Munera, regidora d’Igualtat, explica que amb aquesta campanya “s’ha volgut donar visibilitat a algunes de les preguntes o comentaris incòmodes als quals s’enfronta aquest col·lectiu en el seu dia a dia, i al seu torn, mostrar respostes amb dades i coneixements reals”.

Algunes d’aquestes preguntes són: Com us apañais les lesbianes en el llit? o No és una mica rar no sentir-te ni home ni dona?.