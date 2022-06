En la reunió es va tractar la nit de Sant Joan, les Festes Fundacionals, les Festes del Barri de la Magdalena i les Festes Majors de 2022

L’Ajuntament de Massamagrell es va reunir ahir, dimecres 15 de juny, en una nova Junta Local de Seguretat amb l’objectiu de donar compte dels pròxims actes festius i planificar el servei de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.

L’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, va presidir la reunió acompanyat de la regidora de Festes, Nina Sepúlveda, davant membres de la Delegació del Govern, Guàrdia Civil, Policia Local, Policia Nacional i Protecció Civil.

En aquesta trobada es va detallar el protocol d’actuació en vista de la celebració de la nit de Sant Joan -en la qual la platja de Massamagrell romandrà tancada un any més per a evitar que es facen fogueres ja que és una platja protegida- i els actes de les Festes Fundacionals, les Festes del Barri de la Magdalena i les Festes Majors d’aquest 2022.

A més també es van tractar els casos de violència de gènere en el municipi, que desgraciadament han pujat des de la realització de l’última junta, per això moltes activitats de les festes comptaran amb punts violeta, igual que s’ha fet en anys anteriors.

Un any més, ens tornem a reunir sobre aquestes dates per a posar en comú l’agenda d’activitats festives i planificar els diferents operatius que es posaran en marxa per a garantir la seguretat del nostre veïnat i que tots els actes transcórreguen amb normalitat”.

La sessió ha tingut lloc en aquestes dates amb la finalitat de coordinar el treball de totes les àrees implicades de cara a les pròximes festivitats.