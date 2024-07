Massanassa acollirà la VIII Carrera Solidària Falla El Divendres el 28 de setembre

La Falla El Divendres i l’Ajuntament de Massanassa col·laboren per a recaptar fons per a l’Associació Natania, un centre d’acompanyament a les persones sense llar.

La Falla El Divendres de Massanassa torna amb l’organització de la seua carrera solidària, enguany en la seua huitena edició

La Falla El Divendres de Massanassa torna amb l’organització de la seua carrera solidària, enguany en la seua huitena edició, un esdeveniment reeixit ja en el municipi que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Massanassa i de nombroses entitats amb l’objectiu de recaptar fons cada any a una associació sense ànim de lucre diferent.

L’esdeveniment, que se citarà a Massanassa el pròxim 28 de setembre d’enguany, tindrà com a caràcter solidari recaptar donatius per a l’Associació Natania, un centre d’acompanyament a les persones sense llar.

L’Associació Natania es va constituir en 2009 per a promocionar socialment a les persones en risc d’exclusió o situació de vulnerabilitat social, defensar els seus drets, donar a conéixer esta realitat i fomentar la implicació i el compromís social a través del voluntariat, així com donar suport a iniciatives que fomenten la lluita contra la pobresa, el consum responsable, la cura del medi ambient i la cooperació internacional.

El Projecte Rehoboth és un centre d’acolliment a persones sense llar que atén persones sense llar a la ciutat de València. Cada cap de setmana, passen pel projecte una mitjana d’entre 150 a 200 persones, a les quals s’atén, s’ofereix dutxa amb tot el necessari per al lavabo i la possibilitat de prendre un desdejuni, menjar o berenar, entre altres servicis. Un programa que ofereix un espai de seguretat i confiança per a aquelles persones que, per circumstàncies personals, s’han vist immerses en un procés de degradació motivat pel fet de viure al carrer.

La VIII Carrera Solidària Falla El Divendres comptarà amb dues modalitats, amb eixida i meta en la C/ Sant Joan: una marxa de 1,8 km a les 18:30h, i una carrera de 6 km a les 19:00h.

Les inscripcions es podran realitzar a través de la web www.cronorunner.com fins al 26 de setembre a les 23:59h. El preu estipulat és de 5 €, tant per a la marxa com per a la carrera, per a totes les persones sense distinció d’edat, aportació econòmica que anirà destinada al 100% a l’Associació Natania. També, es dona l’opció del Dorsal Zero, per a qui opte per a col·laborar amb l’associació. L’import d’este donatiu és voluntari.

De fet l’any passat, es va aconseguir un total de 10.521 € per a l’Associació VH-LINDAU de la Comunitat Valenciana. Una xifra que demostra la gran voluntat solidària de Massanassa per ajudar a les persones que més ho necessiten. Una acció que suma esport i disfrute, amb col·laboració i solidaritat.

“Per a mi és un orgull representar a la nostra falla en moments com este. Des de l’inici sempre hem dit que les falles no són només festes i jaleo, som una entitat que col·labora amb tot el que pot i sempre està al costat dels que més el necessiten en tots els aspectes”, expressa Mari Carmen Belmonte, presidenta de la Falla El Divendres. “Un any més ens tornem a ajuntar per a organitzar un dels actes que més representen a la nostra entitat, la solidaritat, la festa, el treball i la germanor. Per a nosaltres és un gran esforç, tots els que coneixen el món del running, saben el difícil que és preparar un acte així. Posem totes les nostres ganes i esperem que, un any més, el resultat estiga a l’altura”, manifesta Belmonte animant a totes les persones al fet que s’unisquen a participar, així com a patrocinadors.

Per a Paco Comes, alcalde de Massanassa, “és un orgull que la Falla El Divendres faça iniciatives com esta al poble, iniciatives solidàries, amb moltíssim treball darrere, i que fan eixir a les calle a la ciutadania amb un objectiu en comú”. Una idea que l’ajuntament té molt marcada i que també es reflecteix amb la campanya municipal “Massanassa Solidària”, on cada any dona tots els diners recaptats dels esdeveniments municipals amb inscripció a 1€ a associacions benèfiques.