Massanassa celebrarà el seu tradicional Concert de Nadal el diumenge 22 de desembre

El pròxim diumenge 22 de desembre a les 19:00 hores, l’Església de Sant Pere serà l’escenari de l’esperat Concert de Nadal, a càrrec del Orfeó Polifònic de Massanassa i del Centre Instructiu i Musical de Massanassa (CIMM).

Aquest esdeveniment marca el retorn de la música al municipi després de la devastadora DANA, que va afectar greument el local social del CIMM, perdent instruments, arxius i valuosos records.

El concert, d’entrada lliure, inclourà un repertori carregat d’emocions, amb peces clàssiques nadalenques i altres composicions que prometen commoure al públic assistent. L’Orfeó Polifònic de Massanassa, dirigit per Miguel Juan García, serà l’encarregat d’iniciar el concert.

Homenatge a aquells que ja no hi són

El director de l’Orfeó ha destacat que aquest concert té un significat molt especial, ja que serà un homenatge sentit a aquells que solien assistir a les seves actuacions i ja no hi són. També ha assenyalat com d’emotiu ha sigut retrobar-se en els assaigs previs i l’orgull de contribuir, a través de la música, al benestar i la reconstrucció emocional de la localitat després dels moments difícils viscuts.

El CIMM, resilient davant l’adversitat

En la segona part del concert, serà el torn del Centre Instructiu i Musical de Massanassa, una de les societats musicals més afectades per la DANA. Malgrat no disposar de local d’assaig, arxiu ni instruments de percussió, la societat ha aconseguit preparar un programa carregat d’emoció. Els assaigs s’han realitzat a Catarroja, gràcies al generós suport de la Societat Musical l’Artesana, que va cedir les seves instal·lacions perquè el CIMM poguera continuar amb la seva tasca.

José Miguel Pérez Alemany, director del CIMM, ha expressat: “Tornar a fer música suposa retrobar-se amb la gent de la banda i amb les amistats, i poder expressar-los tot el que sents. Els assaigs ens estan ajudant a refer-nos després d’aquesta catàstrofe fent el que millor sabem fer: música. El concert serà molt especial i els sentiments estaran a flor de pell amb l’objectiu de donar-li alegria i esperança a Massanassa”.

Aquest acte, a més de ser una celebració nadalenca, reflecteix la capacitat de superació i unió de Massanassa, reafirmant la importància de la cultura com a motor social.

4o mini