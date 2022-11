La localitat celebra el Dia Internacional dels Drets de la Infància i l’Adolescència amb una sèrie d’activitats per a visibilitzar i promoure els drets entre els xiquets, xiquetes i adolescents.



Al I Pla Local d’Infància i Adolescència (2022-2026), s’uneix la recent aprovació de l’I Pla Jove de Massanassa (2022-2026).

L’Ajuntament de Massanassa ha programat un any més una sèrie d’activitats per a commemorar el Dia Internacional dels Drets de la Infància i l’Adolescència dirigides a tota la població, però especialment als xiquets, xiquetes i adolescents del municipi per a donar visibilitat a aquests drets i promoure la seua difusió entre els més joves.

La programació va tindre inici l’ahir dimarts 15 de novembre amb el taller “Ni Romeos ni Julietas”, organitzat per l’Àrea de Joventut de l’ajuntament, dedicant un monogràfic especial als drets de la infància i l’adolescència on els joves participants van poder conéixer quins són aquests drets per a valorar i aprofundir sobre si s’estan complint en l’actualitat. Aquest diumenge, 20 de novembre, Dia Internacional dels Drets de la Infància i l’Adolescència, en la Plaça Camp del Túria tindran lloc diferents activitats lúdiques per a tota la família de 10.30 a 12.00 hores, un esmorzar a les 11.00 hores amb obsequi a xiquets, xiquetes i adolescents, lectura de manifest a les 11.50 hores i l’actuació musical del grup Canta Canalla a les 12.00 hores per a donar per finalitzada la jornada.

En relació amb la commemoració d’aquest dia, l’administració local va aprovar l’I Pla Local d’Infància i Adolescència (2022-2026) amb l’objectiu de coordinar l’acció municipal per a garantir que es compleixen els drets de la infància i l’adolescència recollits en la Convenció dels Drets de la Infància de 1989, a més de fomentar la participació dels xiquets, xiquetes i adolescents de manera activa per a millorar la seua qualitat de vida, benestar i integració progressiva en la societat com a ciutadania de ple dret. Un pla d’acció on ressalta la implicació de tots els departaments municipals (Serveis Socials, Educació, Urbanisme, Esports, etcètera) i la participació dels centres educatius, entitats locals i veïnat en general.

A més, en l’última sessió plenària de l’ajuntament celebrada el passat 27 d’octubre de 2022, es va aprovar per unanimitat l’I Pla Jove de Massanassa (2022-2026). El seu diagnòstic es va elaborar de manera paral·lela al d’infància i adolescència, però posant el focus en aquelles qüestions que afecten directament la joventut del municipi. “En aquests últims mesos, hem organitzat diferents fòrums joves i enquestes juvenils per a escoltar i conéixer les principals necessitats i demandes dels nostres joves, actuar directament sobre elles i millorar els serveis oferits”, afirma l’alcalde de Massanassa, Paco Comes.

Amb una vigència de quatre anys, el present pla se centra en 34 accions proposades després de les consultes realitzades a la joventut de Massanassa i incorporades en quatre àrees molt concretes: emancipació jove (formació, ocupació, habitatge i accés als serveis socials), valors joves (inclusió, igualtat, diversitat, interculturalitat, sostenibilitat, salut, TIC), entreteniment jove (oci, cultura, festes i esports) i participació i comunicació jove