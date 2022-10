El 9 d’octubre s’apropa i a Massanassa ja han començat els tallers i actes per a commemorar-lo. El dimecres va ser el torn del taller de dolços tradicionals del dia dels valencians. A l’aula de cuina de l’edifici multiusos del poble, van poder gaudir d’una explicació de com fer-los per part de Vicent Pastor, forner de Massanassa, que explicà la recepta i com donar-los forma.

Al taller estava present l’alcalde de Massanassa, Paco Comes, qui destaca que la seua localitat prem la setmana del 9 d’octubre amb moltes ganes.

Al taller de dolços, Vicent Pastor va explicar com cuinar el massapà tradicional, quins eren els ingredients i la preparació i, en tenir la massa feta, també va mostrar com fer les diferents formes de frutes. Amb el massapà i colorant, el forner ensenyà a aconseguir formes de taronges, llimes, plàtans, figues, freses, creïlles i xampinyons.

Este ha sigut el tercer acte d’una setmana amb un programa ple, com bé explica l’alcalde.

Tallers, concerts i xarrades per omplir Massanassa de la cultura i tradició valenciana en la setmana prèvia del 9 d’octubre.