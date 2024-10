Massanassa viu la seua I Gala del Comerç i Economia Local reconeixent la innovació i la trajectòria empresarial

L’Ajuntament va atorgar diversos premis que destaquen aspectes com l’emprenedoria femenina i juvenil, la innovació, l’arrelament local i la trajectòria generacional.

El passat divendres 25 d’octubre, l’Auditori Municipal Salvador Seguí va ser l’escenari de la Primera Edició dels Premis al Comerç i Economia Local de Massanassa, un esdeveniment que reconeix i valora l’esforç i la dedicació dels negocis de la localitat. L’acte va comptar amb l’actriu i còmica Maria Juan com a presentadora, qui va aportar humor i dinamisme.

En esta primera edició, es van atorgar diversos premis que destacaven aspectes com l’emprenedoria femenina i juvenil, la innovació, l’arrelament local i la trajectòria generacional.

Es va començar amb l’entrega per part de l’Associació d’Empresaris i Comerciant ACEMASS, amb el seu Premi al comerç ‘Que fa poble’ a la Papereria Divendres, un establiment amb trajectòria i paper destacat al municipi.

Tot seguit es va passar a l’entrega per part del jurat amb el Premi a l’Emprenedoria Femenina. Este guardó s’ha concedit al negoci creat per dones i amb menys de tres anys de trajectòria. La guanyadora ha sigut Vicenta Casañ, fundadora de Viu Yoga. El seu estudi porta obert des de juliol de 2023 i destaca pel seu compromís amb la salut i el benestar.

Es va continuar amb el Premi a l’Emprenedoria Juvenil: Orientat a negocis iniciats recentment per a joves menors de 30 anys, este premi ha estat per a Anima’t Creixent, una iniciativa d’animació sociocultural impulsada per Teresa Sáez i Mamen Font. El projecte, que va començar l’abril de 2024, ja ha tingut un impacte en la localitat amb diverses activitats destinades a persones menudes.

Després, va ser el torn del Premi a l’Últim Negoci Creat. Amb este premi es reconeix el negoci més recent en establir-se a la localitat. L’empresa guardonada és Clicars València, una destacada entitat en la compravenda de vehicles reacondicionats, que va arribar a Massanassa l’abril de 2024 per consolidar la seua presència a la província de València.

En quant al Premi a l’Activitat amb Major Arrelament a Massanassa trobem dos categories:

– Nucli Urbà: ODP Uñas y Belleza, fundada per Olaya del Pozo el 2015, va ser premiada per la seua implicació en associacions locals i col·laboració activa amb l’ajuntament en campanyes comunitàries.

– Polígon Industrial: Miscota, una empresa especialitzada en productes per a mascotes amb més de deu anys d’història, es va destacar per la seua contribució en campanyes d’ocupació i benestar animal a Massanassa.

Finalment, està el Premi a la Major Trajectòria Generacional: Este reconeixement va ser per a Tapizados Vicente Palomeque, un negoci familiar fundat el 2001 per Vicente Palomeque, i que actualment gestiona la seua filla Rebeca Palomeque. L’empresa ha sigut un referent en el sector de la tapisseria amb un llegat que passa de generació en generació.

En paraules de Rosa López, regidora de Comerç Local i Indústria, “estos premis no només celebren l’èxit dels nostres negocis, sinó que reforcen el compromís del nostre municipi amb el creixement, la diversitat i la cohesió social a través del comerç local. Cada negoci representa un esforç i una història que contribueix al desenvolupament de Massanassa.”