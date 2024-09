Mazón celebra que “comença per primera vegada a la Comunitat Valenciana l’educació universal i gratuïta de 0 a 3 anys”

“Comença per primera vegada a la Comunitat Valenciana l’educació universal i gratuïta de 0 a 3 anys per a totes les famílies”.

Així s’ha pronunciat el cap del Consell, Carlos Mazón, durant la seua visita al centre d’educació infantil Trazos y Rayajos de Sant Vicent del Raspeig.

El president ha destacat les 72.000 places d’educació gratuïta de 0 a 3 anys oferides per a este curs i ha subratllat que este erau “compromís i objectiu prioritari per al Consell, perquè l’educació universal i gratuïta siga una “realitat en totes les edats”.

Així mateix, ha indicat que “és una mesura pensada per i per a les famílies amb la finalitat de facilitar-los el seu dia a dia, afavorir la conciliació, la igualtat, la corresponsabilitat i el foment de la natalitat”.

El màxim representant de l’executiu valencià ha explicat que “han apostat per un sistema flexible i versàtil d’escolarització, i hem donat l’oportunitat al fet que els pares i mares puguen escolaritzar els seus fills en qualsevol moment del curs escolar en el centre que lliurement trien les famílies”.

En total s’han adherit 836 centres d’educació infantil a la iniciativa de la Generalitat d’educació gratuïta de 0 a 3 anys, dels quals 239 són escoles infantils municipals i 597 són centres autoritzats de primer cicle per la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació.

Actualment, ja hi ha matriculats 42.702 alumnes que rebran una educació completament gratuïta, davant dels 21.000 del curs anterior. Per províncies i amb les últimes dades registrades, a Alacant hi ha matriculats 11.204 alumnes de 0-3 anys; a Castelló 3.968 i a València 27.530.