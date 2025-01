Carlos Mazón critica la falta de resposta del Govern central davant de les riuades i destaca la mobilització que tenen desde la Generalitat

El presidente de la generalitat, Carlos Mazón, ha destacat el compromis de la Generalitat Valenciana en la reconstrucció després dels danys ocasionats per la DANA i remarca que el Govern autonòmic ja ha abonat el 61,5% de las ajudes solicitades, contraposant que el Govern central només ha concebut el 7%.

Mazón també ha volgut enfatizar en que esta es “la major movilizació de recursos de la historia de la Comunitat en el menor temps posible”.

Durant el seu discurs el líder popular ha lamentat que el Ejecutiu de Pedro Sánchez no només haja proporcionat ajudes de manera insuficient, sinó que també aplica interessos i impostos, cosa que ha calificat com “inmoral”.

Durant la seua intervenció el presidente de la Generalitat ha criticat que, mentres ells treballen en la recuperació d’ infraestructures clau com centres de salud, carreteres o sistemes de sanejament, el Govern central ha iniciat una cacera per a traure rèdit polític de la tragedia en lloc de preocuparse per les persones.

Per últim, Mazón també ha volgut destacar la greu desinformació per part de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer “inclus arribant a esborrar dades clau els dies posteriors” a la riuada del 29 d’ octubre.