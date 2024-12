Mazón insisteix en la urgència del FLA extraordinari “per a no col·lapsar els serveis socials que es mereixen els ciutadans de la Comunitat”

Demana una “rectificació i l’aprovació urgent de mecanismes per a finançar 3.000 milions que no arriben amb el sistema de finançament i que són imprescindibles per a la sanitat, l’educació i els serveis socials dels valencians, castellonencs i alacantins.”

Recorda que aquest fons permet finançar el dèficit en el qual incorre la Comunitat “perquè el nostre territori és el pitjor finançat de tota Espanya.”

Sol·licita que en la CDGAE s’aconseguisca un acord que permeta a la Comunitat, “per la seua singularitat, que es financie la desviació del 100% de l’objectiu de dèficit corresponent a 2024.”

València.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha insistit en la importància de “l’aprovació immediata del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) extraordinari per a no col·lapsar els serveis socials que es mereixen els ciutadans de la Comunitat Valenciana.”

El cap del Consell ha demanat una “rectificació i la mobilització urgent” de mecanismes per a finançar 3.000 milions d’euros “que no arriben amb el sistema de finançament però que són imprescindibles per a la sanitat, l’educació i els serveis socials dels valencians, castellonencs i alacantins, especialment en aquests moments en què la Comunitat pateix la pitjor catàstrofe natural dels últims anys.”

En aquest sentit, ha recordat que, sense tindre en compte l’efecte de les passades riuades del 29 d’octubre, el dèficit estimat en termes de comptabilitat nacional de la Comunitat estarà al voltant del 2% del PIB, és a dir, més de 3.000 milions en 2024.

Després de la demanda realitzada en la Conferència de Presidents, el cap del Consell ha remés una carta personal al president del Govern, Pedro Sánchez, per a insistir en la necessitat de l’aprovació del FLA i ha recordat que aquest fons permet finançar l’excés de dèficit en el qual incorre la Comunitat “perquè el nostre territori és el pitjor finançat de tota Espanya.”

Per això, ha manifestat que, mentre no es corregisca aquesta situació amb un nou model de finançament “just, solidari i equitatiu” o s’aprove un fons de nivellació transitori per a compensar el deute derivat de la infrafinançament, “la Comunitat seguirà tenint un deute molt superior a la resta d’autonomies i un dèficit públic que, a mitjà termini, es mantindrà al voltant del 2%, encara que la Comunitat complisca la senda de despesa primària computable aprovada per a Espanya en el Pla Fiscal Estructural a Mitjà Termini.”

En la carta remesa al president del Govern, Carlos Mazón manifesta la seua comprensió que “in eternum” no es financie de manera automàtica tota la desviació del dèficit i que haja d’acompassar-se amb l’aprovació de les noves regles fiscals europees. No obstant això, alega que en el cas valencià, i al marge de l’impacte de les inundacions, el compliment de la regla de despesa primària computable europea “suposa continuar mantenint un dèficit del 2% degut al dèficit estructural elevat que la Comunitat Valenciana ha de suportar.”

Per a Carlos Mazón, no establir un dèficit singular per al nostre territori relacionat amb el compliment de la regla de despesa del Pla Fiscal Estructural a Mitjà Termini “suposa necessàriament l’incompliment sistemàtic dels objectius nacionals i l’impacte generalitzat que impossibilitaria el manteniment dels serveis públics, excepte que es canvie el model de finançament cap a un model just i equilibrat i es compense el stock de deute derivat de la infrafinançament.”

Per tot això, “i mentre res no canvie,” sol·licita que en la pròxima reunió de la Comissió Delegada del Govern d’Assumptes Econòmics (CDGAE) s’aconseguisca un acord que permeta a la Comunitat, “per la seua singularitat, que es financie la desviació del 100% de l’objectiu de dèficit corresponent a 2024.”

Igualment, ha apel·lat “a la unitat de tota la societat” per a reclamar al Govern “els recursos que ens corresponen,” al mateix temps que ha recordat que, en cas de no aprovar-se el FLA, “seria la primera vegada en dotze anys que el Govern d’Espanya falla a les polítiques socials de la Comunitat.”