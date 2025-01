Mazón: “Només 28 municipis de la província de València continuaran en nivell 2 d’emergència”

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat que només 28 municipis de la província de València seguiran en nivell 2 d’emergència, després de les inundacions del 29 d’octubre passat.

En la sessió de control de la Generalitat, Mazón ha detallat una proposta tècnica per a la recuperació de la normalitat que es presentarà demà al CECOPI (Centre de Coordinació Operativa Integrada), segons la qual 75 municipis passaran de nivell 2 a nivell 1, mentre que els 163 restants deixaran de trobar-se en situació d’emergència.

El nivell 2 d’emergència inclou aquells municipis que encara necessiten ajuda externa per resoldre l’emergència, mentre que el nivell 1 fa referència a aquells en què l’estructura municipal és suficient per gestionar la reconstrucció amb el suport del Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat.

Transport gratuït per als afectats per les inundacions

En un altre ordre de coses, Mazón ha anunciat que Metrovalencia i Metrobús seran gratuïts durant tot 2025 per a les persones afectades per les riades. Aquesta mesura es suma als 886,8 milions d’euros en ajudes directes mobilitzades pel Govern valencià, que es distribueixen sense interessos, impostos ni burocràcia, per facilitar la recuperació econòmica i social de la Comunitat Valenciana.

El president ha destacat que ja s’han abonat gairebé el 58% de les ajudes directes, mentre que el govern central només ha pagat el 7% de les ajudes compromeses. Mazón ha subratllat la deslleialtat del govern central, que ha retallat els fons sol·licitats per la Generalitat, passant de 31.402 milions d’euros a 16.000 milions d’euros, dels quals un terç són prèstecs amb interessos.

Crítiques a la falta de compromís del Govern Central i de Compromís

En la seva intervenció, Mazón ha criticat la falta de coordinació per part del govern central i la desídia del Consorci de Segurs en el procés de tramitació d’indemnitzacions. A més, ha recriminat a Compromís la seva falta de compromís amb els afectats per les inundacions, acusant-los de perdonar al govern de Pedro Sánchez el manteniment de l’IVA en la compra de vehicles i habitatges, i la no disponibilitat de 500 habitatges de la Sareb per a les famílies afectades.

Reforç de la formació sanitària universitària

D’altra banda, Mazón ha destacat l’acord entre la Generalitat i les universitats d’Alacant i Miguel Hernández per convertir els 27 hospitals públics de la Comunitat Valenciana en hospitals universitaris, el que permetrà augmentant un 15% les places del grau de Medicina i transformant la Comunitat en un espai compartit per a les pràctiques sanitàries de totes les disciplines.

Exigència de més ajudes i compromís amb la reconstrucció

Finalment, Mazón ha insistit en la necessitat de més ajudes per als municipis afectats i ha exigit al govern central que assumeixi els costos de la reconstrucció sanitària, educativa i social, destacant que el poble valencià exigeix rapidesa en el pagament de les ajudes i una major eficàcia en les tasques de reconstrucció. El president ha criticat que el govern central hagi passat de dir “si volen ajuda, que la demanin” a “si volen ajuda, que la paguin amb interessos i impostos”.

Conclusió

Carlos Mazón ha fet una crida a la unitat i a l’acció conjunta per superar els danys de les inundacions i ha instat les institucions a assumir responsabilitats per garantir la recuperació de la Comunitat Valenciana i el benestar dels afectats.