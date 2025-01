Mazón reforça el suport del Consell a comerços i autònoms per a reactivar l’economia després de les riuades

Carlos Mazón, President de la Generalitat, ha insistit amb el compromís del Consell en relació als comerços i autònoms afectats per la DANA.

Segons el President, el 72 % de les ajudes sol·licitades ja s’ha repartit, el que ha implicat un cost de 44,9 milions d’euros.

Rafael Torres, president de Confecomerç, s’ha reunit amb Mazón i amb la consellera Marián Cano. Entre altres temes, s’ha tractat l’esforç de la Generalitat per oferir suport immediat. D’aquesta manera, s’ha abonat 40 milions d’euros a més de 13.000 autònoms sense empleats i 38,3 milions a més de 4.200 empreses i autònoms amb personal al seu càrrec.

La Generalitat ha impulsat la rehabilitació d’infraestructures afectades i ha posat en marxa nous instruments financers, amb 350 milions d’euros de liquiditat a cost zero.

A més de les ajudes econòmiques, el president ha exigit al Govern central l’aplicació d’una “fiscalitat zero” per als comerciants afectats, incloent l’eliminació de la quota d’autònoms per al 2025, l’exempció de l’IVA en reformes de locals danyats, així com la retirada de l’IBI i l’IAE.

La reunió forma part de les diverses trobades que el president de la Generalitat està duent a terme amb entitats i institucions econòmiques per avaluar i coordinar els esforços de reconstrucció a les zones afectades per les riuades del 29 d’octubre. Segons les paraules de Mazón, la recuperació del comerç i el recolzament a pimes i autònoms seguirà sent una de les prioritats del Consell.