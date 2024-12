Mazón remarca l’esforç per a mobilitzar les ajudes de fons perdut de la DANA

El president ha denunciat que “menys de la meitat de les ajudes posades en marxa pel Govern Central són ajudes directes”.

En este sentit, ha agregat que “fins i tot el propi Govern ha reconegut que 5.000 milions són préstecs de l’ICO a retornar”.

Pel que ha sol·licitat a l’Executiu central l’activació de “més ajudes directes per als damnificats i que no s’han de retornar en forma d’impostos o d’interessos”.

De la mateixa manera, també ha exigit un “IVA zero” per a la reposició i reparació de vehicles i per a la rehabilitació de vivendes danyades per les riuades, a més de “un tipus zero” per a l’impost de circulació. Fins el moment, per a pal·liar els danys de les inundacions i afrontar la reconstrucció econòmica i social de la Comunitat, Mazón ha adjudicat més de 853 milions d’ euros que corresponen a ajudes directes i sense burocràcia.

D’ aquestos 853 millions d’ euros, ha adjudicat 200 milions per a béns de primera necessitat amb ajudes per a famílies de 6.000 euros per vivenda, 50 milions d’ euros han sigut destinats al alquiler de vivendes per a afectats amb residència habitual inhabitable, 100 milions per a ajudes directes dirigides al manteniment de l’ocupació i a la reactivació econòmica de les empreses que hagen patit danys per les inundacions.

Esta línia està distribuïda en 50 milions d’euros per a empreses industrials i altres 50 milions d’euros per a empreses comercials, turístiques, de servicis i altres tipus d’activitat.

Se suma, a més, la nova línia d’ajudes de 250 millions d’euros per a atorgar 2.500 euros a cada afectat que haja perdut el seu vehicle i 90 milions d’euros per a autònoms sense treballadors que “beneficia a més de 30.000 persones amb ajudes directes de 3.000 euros”.

Mazón també ha destacat altres mesures de la Generalitat com deduccions en l’IRPF per a contribuents de les zones afectades i 350 milions en línies de liquiditat “a cost zero” per a autònoms i empreses afectades. El President de la Generalitat Valenciana reclama al Govern “més ajudes directes per la seua part i exempció total d’impostos”.