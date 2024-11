Mazón reorganitza el Consell amb la creació de noves carteres i canvis clau després de la DANA

Vint-i-dos dies després de la DANA, el president Carlos Mazón ha anunciat una profunda reestructuració del Consell, amb l’ampliació a 11 conselleries i la creació de la nova Vicepresidència de Reconstrucció.

La remodelació inclou la separació de Justícia i Interior en dues conselleries, liderades ara per Nuria Martínez Sanchis (Justícia) i Juan Carlos Valderrama (Emergències i Interior). Entre els canvis, Salomé Pradas i Nuria Montes han abandonat els seus càrrecs, penalitzades per controvèrsies en la gestió de l’emergència.

Aquest nou Consell “de la reconstrucció”, segons Mazón, busca reforçar l’atenció a les necessitats derivades de la catàstrofe, amb figures destacades com el tinent general retirat Gan Pampols al capdavant de la reconstrucció i nous responsables en carteres clau com Indústria, assumida per Marián Cano. Els nomenaments es formalitzaran en els pròxims dies al DOGV.