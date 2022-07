L’Ajuntament de Meliana, amb l’adjudicació del nou contracte de neteja viària i recollida de residus sòlids a l’empresa Agricultores de la Vega de València, SAV, aposta per un dels sistemes de recollida de residus sòlids urbans més eficient, el Porta a porta, un dels especialment recomanats per part de la Generalitat Valenciana per al compliment dels objectius de sostenibilitat europeus i de tota la normativa vigent en el tema de residus.

Com explica la regidora de Medi Ambient, Rosa Peris: “aquest canvi tan important en un dels serveis municipals bàsics s’aprofita per a llançar també la nova imatge del municipi vinculada als temes ambientals”. Concretament, es tracta del lema: ‘Ho fem bé. Meliana més sostenible’, que s’anirà adaptant a cada servei o a cada àmbit que s’implemente des de l’Ajuntament amb la finalitat d’acomplir els mandats mediambientals d’Europa.

Fins a la implantació efectiva del nou sistema, que tindrà lloc al mes de novembre, s’inicia ara una campanya informativa i participativa perquè tota la ciutadania, tant a nivell domèstic com comercial, industrial o a nivell associatiu, s’informe sobre el funcionament, les característiques i els beneficis del sistema Porta a porta.

La responsable detalla: “consisteix en la separació en origen, en cada habitatge o local, de les diferents fraccions de residus: orgànic, paper i cartró, envasos lleugers, fracció resta i vidre, que traurem al carrer a la porta de la nostra vivenda, comerç, indústria, local… en uns poals que facilitarà l’Ajuntament i segons l’horari i la fracció determinada que corresponga en el calendari”. El vidre serà l’única fracció que continuarem dipositant en els contenidors com fins ara. De tot això, s’anirà informant després de l’estiu per diversos mitjans i amb material concret.

A més, en la web municipal es crearà un espai específic per a aquest servei i s’implementarà un sistema de preguntes freqüents per a resoldre tots els dubtes i, a partir de setembre, Meliana donarà la benvinguda a dos educadors/res ambientals que donaran suport a esta labor informativa. Finalment, Peris conclou: “A Meliana fem un pas de gegant en el nostre compromís per la sostenibilitat i implantem un sistema pioner a la nostra zona per a contribuir a millorar el medi ambient”. Serà un procés que implicarà tot el municipi i tot l’Ajuntament.