L’Ajuntament fa intel·ligent el pàrquing de la plaça de la Lliberta

L’Ajuntament de Meliana ha transformat l’aparcament de la plaça de la Llibertat en un pàrquing intel·ligent en dotar 50 places amb sensor d’ocupació, dos d’elles reservades per a persones amb diversitat funcional. La inversió ha sigut de 44.528 €, dels quals 20.000 € han sigut subvencionats per la Diputació dins del programa de ciutats intel·ligents (Smart City).

Com explica l’alcalde i responsable d’Urbanisme, Josep Riera, “hem aprofitat una de les línies d’actuació de l’àrea d’Urbanisme, com ara la ubicació de pàrquings dissuasius a les entrades del poble per a incorporar projectes de ciutats intel·ligents”. En aquest cas concret, l’aparcament es troba en l’entrada sud del municipi i molt a prop del c

entre urbà. Per això, és una alternativa clara per a evitar el trànsit per dins del nucli. Per a facilitar la informació de l’estat d’ocupació de l’aparcament, s’han instal·lat dos panells informatius, un a l’entrada pel carrer Calvari, des de l’est; i un altre a l’avinguda Santa Maria, entrant des de l’oest. A més, es pot consultar l’estat d’ocupació des del mòbil amb l’aplicació Smart Pàrquing Meliana, tant per Android com per a iOS.

D’altra banda, l’edil explica: “es tracta d’una experiència pilot que, si com esperem dona bon resultat, anirem estenent a la resta de pàrquings que ja tenim habilitats al municpi i aquells que es puguen habilitar en el futur”. Concretament, la previsió és continuar per les zones d’estacionament del c/ Sor Isabel de Villena, del polígon de la Closa i de l’avinguda Constitució. La finalitat és dotar Meliana d’una bona xarxa de pàrquings amb informació puntual i detallada per a facilitar l’aparcament, evitar la circulació innecessària i reduir el soroll i la contaminació al municipi. Un fet que, a més, comenta l’alcalde: “permetrà anar avançant també en l’adequació de zones més àmplies d’ús per als vianants, com ja hem començat a fer a la plaça Major”. En aquest sentit, va agafant forma i es va consolidant el projecte de pacificació del trànsit pel centre de la població, que està sent molt ben valorat per la població.

Finalment, Riera conclou: “aquestes actuacions estan emmarcades en l’estratègia europea ViuHo, de desenvolupament urbà sostenible i integrat (EDUSI) que vam elaborar amb els ajuntaments de Foios i Albalat dels Sorells, i que respon a objectius prioritaris de la unió Europea”. En concret, el canvi del model de mobilitat als nuclis urbans, com el de Meliana, on es prioritza la circulació a peu o en bicicleta, l’estacionament dels vehicles de motor a les entrades dels nuclis urbans i, també, la incorporació dels municipis a les ciutats intel·ligents (Smart City) com a ferramenta de desenvolupament i optimització dels recursos i de les actuacions. Actuacions per a les quals, a més, hi ha finançament europeu.

