S’inicia la remodelació integral del tram sud de l’avinguda de la Senyera

L’Ajuntament de Meliana ha iniciat les obres de remodelació integral del tram sud de l’avinguda de la Senyera, concretament entre els carrers Salvador Giner i Juli Benlloch.

L’actuació suposarà la substitució de la xarxa de clavegueram, la col·locació de la xarxa de pluvials, la remodelació de la vorera i, finalment, el pavimentat i la reposició d’elements i de la pintura viària. El termini de les obres és de tres mesos i suposa una inversió total de 284.289,77 €, dels quals 53.953 € estan subvencionats per la Diputació, corresponents al programa del cicle integral de l’aigua del Pla Reacciona. Obres que està executant l’empresa Canalizaciones Civiles SA.

Com explicava fa uns dies l’alcalde i responsable d’Urbanisme, Josep Riera: “dins de les actuacions als carrers i places del municipi planificades des del Departament d’Urbanisme, n’hi ha de parcials i estrictament de manteniment, com l’asfaltatge d’alguns trams realitzat al març, i actuacions integrals com és el cas de l’avinguda de la Senyera”. En aquest cas, es tracta d’un vial important del municipi, annex a la CV-300, en el qual la xarxa de sanejament era molt antiga i, a més, no existia la xarxa de pluvials, mancances que, tradicionalment, han facilitat les inundacions i els bassals d’aigua en episodis de pluja torrencial.

En aquest sentit, recorda el màxim responsable municipal: “la CV-300 o antiga carretera de Barcelona, coneguda també per la seua orografia i ubicació com a camí Fondo en aquest tram, és una zona sensible a les inundacions quan plou molt. Per això, tant les obres realitzades per la Generalitat, com ara les que està executant l’Ajuntament, tenen també la finalitat de reduir com més millor les incidències, tot i que sempre no serà possible”. Cal recordar que a principi del 2021 la Conselleria d’Obres Públiques va finalitzar les obres de la nova rotonda d’accés a Meliana i Foios, que han suposat una actuació important en el sistema d’evacuació de les aigües a la zona.

Finalment, Riera conclou: “hi ha previstes altres actuacions d’envergadura en diferents carrers i vials del poble”. Les més immediates, la millora dels accessos al nucli de Nolla i la remodelació dels carrers Aragó, Providència i Cervantes. Paral·lelament, afig l’edil: “al llarg d’enguany s’actuarà en la reparació del paviment en alguns trams de carrers i camins del terme”. Per part de l’oficina tècnica, també s’està treballant la prolongació del carrer Corts Valencianes fins al camí del Borriquillo i l’adequació de l’àmbit del passeig Joanot Martorell.

