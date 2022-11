La població de Meliana ha iniciat esta semana l’arreplegada de fem, porta a porta. Una mesura que ja s’ha posat en marxa en altres poblacions i comarques de la comunitat valenciana i que ara, Meliana, adopta sent la primera població de l’àrea metropolitana de València en portar a terme aquesta mesura.

L’Alcalde de la población, Josep Antoni Riera, ha declarat que aquest mètode és una ferramenta més per tal d’afavorir el compliment de les directrius marcades per la Unió Europea per al reciclatge.

Des de l’ajuntament s’ha abastit als veïns i veïnes amb dos poals (un per al domicili i altre per a depositar-lo al carrer) per a materia orgànica i un més gran per tal de posar vidre, cartró o envasos, depenent del dia d’arreplegada, els quals es disposen en els tótems per tal que el serveis d’arreplegada puga realitzar la seua tasca.

Riera, també s’ha referit a la divisió d’opinions que hi ha a la población al voltant d’esta nova mesura d’arreplegada de fem, porta a porta, i convida al veinat a probar la nova metodología abans de prendre una decisió.