Meliana restaurarà la façana de la taulellera Bernardo Vidal

Finalment, després de diferents gestions necessàries i un procés que s’ha allargat per la determinació de la propietat, els termes del conveni i per la prioritat dels temes vinculats a la pandèmia, l’Ajuntament de Meliana iniciarà els treballs de restauració de la façana centenària de la taulellera Bernardo Vidal, ubicada a l’entorn de l’estació del metro del municipi, tal com s’havia anunciat mesos arrere des de la institució municipal.

Com explica l’alcalde i responsable d’Urbanisme, Josep Riera, “el tema s’ha allargat més del que estava previst, però la restauració de la façana ja està en marxa. Primer, calia tancar el conveni de cessió amb la propietat, que inclou també l’emblemàtic pati de l’entrada, amb paviment de mosaic Nolla”

.Concretament, el conveni estableix que l’empresa Inmare SA, localment coneguda com a Practic, cedeix al municipi com a vial els 41,37 m2 del pati de l’entrada i, com a contraprestació, l’Ajuntament es fa càrrec de la restauració de la façana de la taulellera, propietat de l’empresa.

Precisament, recorda el màxim responsable municipal: “la taulellera Bernardo Vidal va nàixer a Meliana el 1920 al recer de la indústria del mosaic Nolla. De fet, durant els anys d’esplendor van ser dos indústries que es van complementar i els seus productes comparteixen edificis emblemàtics com a elements construcctius i de decoració”. Com el cas de l’estació de ferrocarrils de Carlet, d’estil modernista. Ara, les obres de condicionament de la façana i del pati d’entrada suposaran una inversió de 42.321,77 €.

L’actuació serà a càrrec de les restauradores Anna Boix i Inés Ayala, que ja van participar en les obres de rehabilitació del palauet de Nolla i que, recentment, han restaurat les portes de les torres de Serrans de València.Finalment, Riera conclou: “Meliana teníem un deute amb la recuperació d’aquesta part del nostre patrimoni que, a més, per la seua ubicació, és una de les nostres imatges de presentació i una de les nostres icones ”.

Des de l’Ajuntament avancen que la recuperació no es limitarà només a la restauració i que, aprofitant els cent anys ja complits de la creació de la taulellera, s’estan preparant altres actuacions i activitats que permeten posar en valor i garantir la perduració en el temps d’aquest llegat patrimonial, artístic i industrial.

