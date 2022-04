Memòries d’una guerra a Alaquàs￼

El diumenge 3 d’abril va tindre lloc un itinerari històric per diferents llocs del municipi que van ser protagonistas d’un dels conflictes bèl·lics més tristos de la història, la Guerra Civil Espanyola. Una activitat organitzada per l’Ajuntament d’Alaquàs i coordinada per Via Heraclia que forma part de les activitats organitzades amb motiu del 28 de març, Dia de Record i Homenatge a les Víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura.

Es tracta d’un itinerari històric a través del qual es van descobrir els diferents refugis que van ser construïts al municipi d’Alaquàs durant el conflicte bèl·lic. La visita es iniciar a la porta de la Casa d’Exercicis Espirituals de la Puríssima, edifici que va ser presó de dones franquistes durant un any. No es va poder accedir perquè està ocupat ara per les persones refugiades d’Ucraïna.

Després es van recórrer alguns dels refugis antiaeris que hi a la població i a continuació es van desplaçar al Cementeri de Paterna on es van visitar les excavacions de les fosses comunes i la Paredassa, conegut com la Paredassa d’Espanya.

