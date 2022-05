Mercat agroecològic UV

El regidor d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta, Alejandro Ramon, ha visitat este matí el Mercat Agroecològic de la Universitat de València, instal·lat a la Facultat de Filosofia i Ciències d’Educació, a l’avinguda de Blasco Ibáñez, tots els divendres fins a l’estiu. Hi compta amb productes locals, ecològics o de comerç just per impulsar el consum sostenible d’aliments entre la comunitat universitària.

El regidor ha destacat “iniciatives com esta, la qual contribuïx a adoptar hàbits de consum més saludables i sostenibles, que tenen en compte l’origen, la manera de producció i la petjada de carboni dels productes que consumim”. Segons l’edil, “d’esta manera es prioritzen productes locals, de temporada i que involucren les persones en la consecució de la sobirania alimentària”.

