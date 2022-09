València es prepara per a la primera festivitat del 9 d´octubre despres de la pandèmia

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha presidit la reunió de la Junta Local de Seguretat Ciutadana amb motiu de la festivitat del 9 d’Octubre acompanyat de la Delegada del Govern, Pilar Bernabé, el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, i els caps i directors de les Forces i Cossos de Seguretat i Emergències que presten servici a la ciutat

Una festivitat que després de dos anys marcats per les restriccions provocades per la crisi sanitària, recobra la total normalitat.

Per la seua banda, durant la reunió, la Delegada del Govern ha traslladat a l’Ajuntament de València “la total disposició del Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil per a col·laborar i garantir la seguretat de totes les persones que acudisquen a gaudir de la festa de tots els valencians

Així mateix, Bernabé ha remarcat que en l’operatiu participaran totes les unitats que siguen necessàries, com agents de paisà, la Unitat de Subsol o l’helicòpter policial

Per a Carlos Galiana regidor de cultura festiva de l’ajuntament de Valencia esta festa suposarà la recuperació definitiva de la cultura festiva de la ciutat tal com tots la coneixem, la Senyera passarà pel seu recorregut habitual i recuperem els Moros i Cristians, que van patir restriccions l’any passat

Finalment, el regidor de Protecció Ciutadana ha remarcat que s’escenifica la gran coordinació que es du a terme entre el Govern i l’Ajuntament, amb l’operatiu de seguretat preparapar per al 9 d’octubre

Per a este dia tan assenyalat en el calendari dels valencians la Policia Local i Bombers VLC destinaran més de 300 efectius, que treballaran al costat de la resta de cossos de policials per garantir la total seguretat de les persones, i la resta de llibertats com la de manifestació o expressió, durant la festa