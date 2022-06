A través d’aquest canal de comunicació l’ajuntament informa de l’agenda cultural, esdeveniments, cursos de formació o alertes

El servei de WhatsApp de l’Ajuntament de Museros ha aconseguit arribar a més de 2.000 veïns i veïnes del poble, els qui reben informació diària sobre l’agenda cultural, esdeveniments, cursos de formació o alertes que afecten el poble, entre altres temes.

Aquest servei, que va nàixer amb l’objectiu de convertir-se en un canal d’informació i comunicació àgil, immediat i gratuït, ha resultat ser l’eina de comunicació més reeixida entre el consistori i la ciutadania.

Tal com remarca Cristina Civera, alcaldessa de Museros, “el servei està configurat com una llista de distribució unidireccional, per tant cap persona té accés al número de mòbil particular de la resta de persones subscrites, i tampoc hi ha possibilitat d’interacció, és a dir, aquest servei no pot utilitzar-se per a comunicar a l’Ajuntament queixes o suggeriments”.

Les veïnes i veïns de Museros interessats a sumar-se a aquest canal de difusió poden fer-lo agregant el número de telèfon 674 29 32 35 a l’agenda de contactes del seu telèfon mòbil i, a continuació, enviar un missatge de WhatsApp amb el text “ALTA”. També existeix la possibilitat de donar-se baixa en aquest servei en el cas que no es desitge rebre més comunicats, per a això només cal enviar un missatge amb la paraula “BAIXA”.

Les altes en aquest servei pugen cada dia, i en aquests moments el servei ja compta amb 2.007 persones.