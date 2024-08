Més de 2.300 ciutadans i ciutadanes de Burjassot podran adquirir el Bo Comerç, a partir del 19 d’agost

El Bo Comerç de Burjassot disponible para 2.391 ciudadanos desde el 19 de agosto

El Ayuntamiento reserva 375 bonos para mayores de 65 años con cita previa

Un total de 2.391 persones, ciutadans i ciutadanes de Burjassot podran adquirir el Bo Comerç de Burjassot, a partir del pròxim 19 d’agost. Són totes les persones que, durant el període establit al juliol, van realitzar la preinscripció i compleixen amb els requisits pertinents. Aquestes persones han rebut una clau en el seu correu electrònic que hauran d’utilitzar per a l’adquisició del bo, en el termini establit entre el 19 i el 31 d’agost en la plataforma de Bono Comerç Burjassot.

L’Ajuntament de Burjassot, des de la regidoria de Comerç, dirigida per Rosa Coca, a través de *CEMEF i en col·laboració amb la Cambra de Comerç de València, segueix #avant així amb la segona edició del Bo Comerç la quantia del qual serà de 50€, dels quals el Consistori aportarà la meitat, 25€. Igual que en la primera edició, les persones empadronades a Burjassot que adquirisquen el bo podran fer una despesa de fins a 50€ en els comerços adherits a la campanya, abonat tan sols la meitat. Només es podrà sol·licitar un bo per persona. Una vegada adquirits els bons, els ciutadans i ciutadanes seran informats, també per correu electrònic, de la data en la qual els han d’arreplegar, en l’oficina de *Caixa Popular Burjassot (Carretera de Llíria, 130). Els bons de podran gastar, en els comerços adherits, entre el 2 i el 30 de setembre.

L’Ajuntament ha reservat un lot de 375 bons per a la seua adquisició per part de les persones majors de 65 anys que no l’hagen sol·licitat telemàticament. En aquest cas, podran acudir amb cita prèvia a CEMEF del 2 al 6 de setembre, per a retirar el seu bo, de 9.00 a 14.00 i de 15.00 a 18.00 hores. La cita prèvia s’obrirà el dilluns 26 d’agost i es podrà sol·licitar presencialment, en les oficines de CEMEF SLU (c/ Verge Desamparados, 26) o telefònicament en el 96 316 02 50, en horari de dilluns a divendres de 09.00 a 14.00 hores. Serà necessari aportar una fotocòpia del seu DNI i la compra del bo no podrà ser realitzada per una tercera persona. No s’admetran pagaments en efectiu.