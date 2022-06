Des que es posara en marxa aquesta nova edició de la campanya, s’han posat en circulació un total d’1.200.000€

L’Ajuntament de Torrent ha fet públiques les xifres actualitzades de la ‘Targeta +25’, la campanya impulsada pel consistori torrentino, a través de l’empresa municipal IDEA’T, per a promocionar i fer costat al comerç i l’hostaleria local, que acumula de moment una despesa d’1.066.492,51€ en 275 establiments de la ciutat, on es pot gastar el crèdit restant del total d’1.200.000€ llocs en circulació fins al pròxim 31 de desembre.

“La ‘Targeta +25’ és una iniciativa de la qual es beneficien tots: comerços i consumidors. Fent costat al comerç de proximitat, impulsem l’economia local, respectem el medi ambient, consumim productes de gran qualitat i rebem un tracte amable i personalitzat”, explica la regidora responsable d’IDEA’T, Marina Olivares. Per part seua, el regidor de Promoció Econòmica, Andrés Campos, destaca “la importància de donar continuïtat a aquesta iniciativa per al comerç local, que tan beneficiosa està resultant per als establiments adherits i per als propis clients, ja que veuen recompensat el seu gat amb un 25% extra”.

Així, des que es posara en marxa la iniciativa el mes de desembre passat, fins a l’última venda sol·licitada a l’abril, es van entregar targetes per un valor total d’1.200.000€, dels quals 960.000€ van ser aportats pels clients amb la seua compra i 240.000€ per l’Ajuntament de Torrent, és a dir, un 25% del muntant posat en circulació. Cal destacar que total de 2.741 ciutadans han fet ús de la ‘Targeta +25’ fins al moment, fent una mitjana d’una despesa per persona de 350,20€.