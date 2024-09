Personal tècnic del servici municipal d’addiccions participa estos dies en el V Congrés Internacional d’Innovació i Investigació en l’àmbit de la salut, que se celebra a Múrcia

Durant el congrés es preveu informar sobre els estudis dedicats al consum de cigarrets electrònics, alcohol, tabac, vápers i cànnabis entre estudiants de l’ESO

Un total de 2.808 alumnes i alumnes d’Educació Secundària, estudiants de 33 centres educatius de la ciutat han participat el curs passat en el programa “Astrolabio” de prevenció de les addiccions amb substàncies, que impulsa la Regidoria de Servicis Socials a través del Servici d’Addiccions.

Les conclusions del desenvolupament d’este programa entre l’alumnat valencià són l’assumpte amb el qual participa el personal del Servici Municipal d’Addiccions en el V Congrés Internacional d’Innovació i Investigació en l’àmbit de la salut, que se celebra a la ciutat de Múrcia. El personal tècnic municipal pren part en la trobada per a donar a conéixer les conclusions del desenvolupament del programa “Astrolabio” entre l’alumnat de la ciutat de València.

Per a això, es presenten dos treballs desenvolupats en el marc del programa de prevenció: el primer d’ells es diu “Pòster. Efecte del programa Astrolabio en el canvi de creences sobre alcohol, tabac, vapers i cànnabis en estudiants d’ensenyaments mitjans”. En segon lloc es presenta el capítol titulat “La prevalença de consum de cigarrets electrònics i la seua relació amb altres substàncies en adolescents escolaritzats”.

Col·laboració amb la Universitat de València

La participació de l’Ajuntament de València en esta trobada sorgix arran del conveni de col·laboració entre la Universitat de València i el Servici d’Addiccions, per a la cooperació en el marc dels programes preventius de les addiccions amb substàncies. De fet, el programa “Astrolabio” es duu a terme en el marc d’este conveni, dirigit a la població adolescent dels centres escolars de la ciutat.

Tal com han explicat des del Servici d’Addiccions, a través d’esta col·laboració es pretén donar difusió als resultats obtinguts de les dades estadístiques del Programa Astrolabio, que s’ha implementat a l’alumnat d’Educació Secundària de 2n,3r i 4t d’ESO i FP Bàsica en relació a la prevenció de les addiccions amb substàncies.

El departament de Psicologia Bàsica de la Universitat de València participa en el congrés juntament amb personal tècnic del servici municipal d’Addiccions de la Regidoria de Servicis Socials. Tal com ha explicat la regidora de Servicis Socials, Marta Torrado, “es tracta d’un programa de gran importància, atés que oferix la divulgació de la investigació realitzada, treballa en els determinants psicosocials que intervenen en el procés addictiu per a previndre potencials conseqüències derivades del consum de substàncies i, alhora, oferix ferramentes per a tindre les habilitats necessàries per a la prevenció dins de l’àmbit educatiu”.