Més de 200 llibreries de tota Espanya participen en una campanya per ajudar les llibreries afectades per la DANA

Hui, 11 de novembre, celebrem el Dia de les Llibreries. Enguany, des de la Confederació Espanyola de Gremis i Associacions de Llibrers, s’ha llançat una campanya de suport a les llibreries afectades per la DANA baix el nom “la solidaritat és la ternura de les llibreries”.

Més de 200 llibreries de tota Espanya s’han adherit a la iniciativa, que traslladarà el 5% de les vendes realitzades durant el dia de hui a un fons destinat íntegrament a les llibreries de la Comunitat Valenciana afectades per la DANA.

A més, el Gremi de Llibrers de València ha habilitat un número de compte per a donacions (ES76 3159 0015 8823 2590 9725), amb possibilitat de fer Bizum al 10592, per recollir fons destinats a la reconstrucció de llibreries com Librolandia i Somnis de Paper en Benetússer, Bufanúvols en Catarroja, La Moixeranga en Paiporta, Passarella en Picanya, Libro Ideas en Aldaia, Samaruc en Algemesí i L’Esplai en L’Alcúdia.