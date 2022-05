Ja són més de 3.000 les targetes esportives tramitades des de la regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Alzira. Tant els mateixos clubs com la ciutadania alzirenya en general han acollit esta nova iniciativa que pretén fer valdré l’esport i fomentar l’activitat física.

Cal recordar que el lema d’esta targeta és “Apassionats per l’esport” i permet l’accés a les instal·lacions esportives a través dels torns que ja estan ubicats en algunes de les instal·lacions i a més s’ofereixen descomptes en Clínica Tecma, Esports Base, Alzicoop Carburants, Gran Teatre i les Piscines Cobertes Municipals.

Esta targeta es pot sol·licitar de manera gratuïta emplenant el formulari a la web d’esports fent clic al següent enllaç https://esportsmunicipalsalzira.com/targeta-esportiva/. També es pot demanar en les instal·lacions de la piscina coberta al carrer Verge de la Murta, al poliesportiu de Tulell, per correu electrònic a esports@alzira.es o contactar per whatsapp per a informar-se al 678 843 705.

El regidor d’Esports, Fernando Pascual ha destacat que “És molt important la pràctica esportiva i és per això que des del departament llancem iniciatives com esta, una targeta per als esportistes i per a tota la ciutadania que vulga millorar la seua salut i la seua condició física. Vull fer una crida a tots els alzirenys i alzirenyes que fan esport a què sol·liciten esta targeta per tal de poder fer ús de les instal·lacions municipals i beneficiar-se dels avantatges de l’esportista”.

