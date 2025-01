Més de 8.000 alumnes participen en els cursos de la Conselleria d’Agricultura durant 2024

Més de 8.000 alumnes han participat en els cursos presencials i online organitzats per la Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca al llarg de 2024.

Els cursos autoformatius han sigut els més demandats, especialment aquells relacionats amb les ajudes de la PAC.

Formació online: una aposta consolidada

Durant 2024, s’han ofert 27 cursos en format online a través de l’Aula Virtual del Servei de Transferència de Tecnologia, en els quals han participat 5.545 persones. Entre ells, el curs “El sòl i la fertilització sostenible” ha sigut el més reeixit amb 2.097 participants, seguit pel “Curs bàsic d’agricultura ecològica” amb 629 alumnes.

Altres cursos destacats han sigut el d’“Agrocompostatge” amb 458 alumnes, i el d’“Higiene en la producció agrícola” amb 447 participants.

A més, es van introduir novetats com el curs autoformatiu “Prevenció de les pèrdues i el desaprofitament d’aliments”, que va comptar amb 148 alumnes en la seua primera edició, i el curs sobre “Ramaderia extensiva i pasturatge”, complementat amb pràctiques sobre el terreny.

Cursos presencials: formació pràctica per a 2.720 alumnes

En format presencial s’han impartit 121 cursos amb un total de 2.720 alumnes. Els més populars han sigut els 14 cursos sobre poda, amb 311 participants, seguits pels cursos d’agricultura ecològica, en els quals han assistit 212 persones.

També han destacat els cursos de citricultura, que han reunit 227 alumnes en 9 edicions. Altres temàtiques com fruticultura, olivicultura, apicultura, emprenedoria i comercialització han representat un 34% de l’oferta formativa i han atret un 30% del total de participants.

Noves línies per a 2025

De cara a 2025, la Conselleria d’Agricultura reforçarà la seua aposta per la formació online, amb la digitalització i les noves tecnologies com a eixos centrals. Es preveu ampliar els cursos autoformatius, especialment en cultivació diversa, i actualitzar els continguts per a continuar oferint una formació de qualitat adaptada a les necessitats del sector.

La Conselleria reafirma el seu compromís amb la transferència de coneixement per a enfortir el sector agrícola i ramader a la Comunitat Valenciana.