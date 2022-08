L’alcalde valora la bona acollida d’este “canal de diàleg directe amb la ciutadania que promou la transparència i la participació en la gestió municipal”

En els últims quatre anys, la unitat “ParlaambJoanRibó” ha gestionat més de 12.500 consultes. Esta unitat es va crear amb l’objectiu d’establir vies directes de comunicació entre l’alcalde i les veïnes i veïns de València. L’alcalde, Joan Ribó, ha valorat la bona acollida que per part de la ciutadania que ha tingut esta iniciativa des de la seua posada en marxa el juliol de 2015. “Un instrument que obri un canal de diàleg directe amb la ciutadania, fomentant la transparència i la participació en la gestió municipal”, ha destacat.

Des de principi d’any, s’han rebut prop de dos mil comunicacions (1972), majoritàriament peticions i queixes, encara que també han arribat felicitacions i 87 sol·licituds per a mantindre una trobada amb l’alcalde. La major part es presenten a través del formulari disponible en la pàgina web municipal i per mitjà del correu electrònic parlaambjoanribo@valencia.es , encara que també s’utilitzen altres canals com el registre d’entrada, correu ordinari, telèfon, etc. L’any 2020, amb 4.214 comunicacions, és el període que més peticions va registrar.

L’alcalde, Joan Ribó, ha assenyalat que la finalitat és “acostar el govern local als veïns i veïnes de la ciutat. La nostra obligació és treballar per a millorar la vida de les persones i per això és imprescindible escoltar i dialogar”.

Les peticions que es plantegen a l’alcalde són de temàtiques molt diverses relacionades amb la millora dels barris i Pobles de València, des de parcs i jardins, neteja, seguretat, urbanisme, vivenda, mobilitat, contaminació acústica o educació. Quatre Carreres és el districte que més comunicacions genera (12%), seguit per Ciutat Vella (8,25%), Poblats Marítims (8,25%) i Patraix (7,24%). D’altra banda, de les consultes rebudes enguany, un 50% han sigut remeses per dones i un 46% per homes. El 4% restant correspon a associacions i organitzacions.

Des de la unitat “ParlaambJoanRibó” s’ha gestionat de manera directa el 59% de les comunicacions rebudes mentre que el 41% restant s’ha traslladat, en funció dels temes tractats, a les regidories corresponents per a la seua gestió, tramitació, valoració o coneixement.