Més d’un centenar de suecans i suecanes participen en l’última donació de sang de l’any

El casal de la Falla Bernat Aliño ha estat novament el lloc triat per acollir l’última donació de sang de l’any, una jornada en què Sueca ha demostrat novament la seua gran solidaritat.

En aquesta ocasió, 105 donants de sang van acudir a la cita, i per primera vegada també es van realitzar donacions de plasma, amb 6 aportacions.

L’alcalde de Sueca, Julián Sáez, i diversos membres del govern municipal han volgut estar presents per donar suport a l’activitat. Entre ells, les regidores i regidors de Acció Social, Promoció de la Salut i Sanitat, Seguretat Ciutadana i Festes: Sari Sáez, Carolina Torres, Noelia Benedito i Alfredo Planells. Aquesta cita sempre és la més especial, ja que es tracta de l’última donació de sang de l’any.

La regidora de Promoció de la Salut i Sanitat, Carolina Torres, va agrair la col·laboració de la Falla Bernat Aliño per cedir l’espai i va afegir que des de la Regidoria han entregat uns obsequis a tots els donants: calendari i bosses de tela, com a mostra de gratitud pel gest de solidaritat. També es va comptar amb la col·laboració del Consell Agrari, que va aportar saquets d’arròs per als donants.

A més, Sari Sáez, regidora d’Acció Social, va expressar el seu agraïment a tots els donants i va destacar que, des del Centre de Transfusions, els havien felicitat per la gran participació, especialment entre els joves.

La jornada també va comptar amb la presència de les falleres majors de Sueca, Laura Gomar i Adriana Naval, així com de la cort d’honor infantil, la presidenta de la Junta Local Fallera, Lorena Sendra, i els representants de la Falla Bernat Aliño: Adriana Pellicer, Arnau Pérez, Noemí Lesvesque i Enrique Matoses.

Un any més, Sueca ha demostrat el seu esperit solidari, amb una important mobilització ciutadana per garantir la disponibilitat de sang i plasma en un moment tan necessari per a moltes persones. La regidora Carolina Torres va aprofitar l’ocasió per fer una crida a la ciutadania perquè continuen participant en les donacions que es realitzaran al llarg de 2025 a la seu del Consell Agrari.