Miguel Castillo guanya el Primer Premi del VII Certamen de Pintura de Foios

La sala Fernando Barrachina exposa les obres seleccionades d’aquesta edició fins al 15 de desembre

Miguel Castillo s’ha alçat amb el Primer Premi del Certamen de Pintura de Foios de 2024.

Així ho ha decidit el jurat d’aquesta setena edició, que ja exposa les obres seleccionades de la convocatòria a la Sala Fernando Barrachina del municipi fins al 15 de desembre.

“Aquest divendres hem inaugurat l’exposició de les 16 obres seleccionades d’enguany, on trobem diferents tècniques i llenguatges. Una oportunitat única per a descobrir el talent d’artistes de tot l’Estat que cada any triomfa en l’agenda cultural de Foios”, ha assenyalat Sergi Ruiz, alcalde i responsable de Cultura.

Miguel Ramón, president del Cercle d’Art de Foios, que organitza aquesta cita al costat de l’Ajuntament, ha apuntat que “aquest certamen és una oportunitat per a presentar l’art en una categoria més àmplia i complexa que abasta les manifestacions i estils més recents, una expressió extraordinàriament diversa que proposa interessants i atrevides idees, nous coneixements i formes més lliures de veure el món”.

Per part seua, la comissària de l’exposició i mediadora cultural Neus Carceller, ha explicat que “la mostra ens confronta amb la infinitat de maneres d’entendre el món, ens submergeix en un diàleg entre figuració i abstracció, entre narratives personals i reflexions universals, recordant-nos que l’art és possibilitat i transcendència. Cal deixar-se captivar per aquestes mirades plurals, conscients també de les nostres, perquè confluïsquen perspectives”.

Un centenar de propostes

En aquesta setena edició s’ha presentat un centenar d’artistes de tot l’Estat i el jurat ha estat format per l’artista plàstic Ximo Amigó; l’assessora d’art i CEO de la Consultoria CLC Art, Carla Alabart; l’artista plàstica i membre del Cercle d’Art Hortensia Román; la conservadora i comissària Neus Carceller; i el mateix Sergi Ruiz.

Elles i ells han triat com a guanyador del Primer Premi a Miguel Castillo per la seua obra ‘NEW ORDER. Reader’. L’artista albaceteny, resident a València, és llicenciat en Belles Arts i ha exposat de manera individual i col·lectiva en diferents sales i galeries. A més, la seua obra ha obtingut altres premis i mencions i ha sigut adquirida en diferents convocatòries artístiques.

‘NEW ORDER. Reader’ suposa també un premi econòmic de 3.000 euros per a Castillo i passa a formar part del fons artístic del consistori. A més, el jurat també ha atorgat una Menció d’Honor per a l’artista Antonio Marcos Ovejero, per ‘Cóctel sin hielo’.

Aquestes dues obres i la resta de propostes seleccionades -de Marina Pomares, Daniel Ortega, Vicent Salvador, Paco Triviño, Noé Peiró, Virginia Kella, Luis Miguel Munilla, Lluïsa Beltran, Gorka González, Francisco José Follana, Fernando José Jiménez, David Pellicer, José Antonio Hinojos i Marina Borobia- es poden gaudir a la Sala d’Exposicions Fernando Barrachina de Foios amb visita lliure o guiada fins al 15 de desembre inclòs.

L’horari és de dimecres a divendres de 18.00 a 20.00 hores i els dissabtes, diumenges i festius de 12.00 a 14.00 hores. També es pot participar en visites guiades per a les quals és necessari concertar cita amb el departament de Cultura, a través del telèfon 961480028.