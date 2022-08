Alzira va a implantar el pla integral de millora i condicionament de zones verdes als polígons industrials. Atesa la petició de l’Associació Empresarial d’Alzira, el primer polígon a veure millorada la seua imatge és el del Pla, on cada vegada més empreses es van instal·lant per realitzar la seua activitat.



Estes tasques de neteja i condicionament estan realitzades pels operaris de l’empresa ACTUA i s’han iniciat a la mitjana de l’entrada d’este polígon per la CV-42. Les plantes arbustives plantades a la mitjana del vial vertebrador del polígon ja han acomplit el seu període vital i per tant cal retirar-les per a poder iniciar el pla integral de millora. En una segona fase també es retiraran les tanques naturals de les mitjanes dels vials transversals que també estan deteriorades pel pas del temps.



El regidor de Serveis Urbans i Obres Públiques, Fernando Pascual ha destacat que “Este nou pla integral de millora de les zones verdes als polígons forma part dels projectes que contemplen tant l’Agenda Urbana com el Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) on s’especifica que la imatge dels voltants de la indústria és important condicionar-la i que compte amb zones verdes, el que li donarà una imatge cuidada i concorde al que mereix este polígon”.