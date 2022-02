Els camps de futbol del Complex Esportiu del Canaló de Mislata acolliran aquest pròxim diumenge 27 la II ‘Trobada Som Més Futbol’, que comptarà amb la presència de 15 equips i més de 230 participants



Carlos F. Bielsa: “Mislata és una ciutat líder en projectes d’inclusió. Molts dels nostres esforços tenen com a principal objectiu integrar a tots i totes en un projecte comú i l’esport és una eina perfecta per a fomentar-lo”

La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, amb el suport i col·laboració del Ajuntament de Mislata i voluntaris del Mislata UF i el Mislata CF, organitza la II ‘’Trobada Som Més Futbol’, una trobada on esport i inclusió es donen la mà.



Un dels camps on es disputaran els partits, que començaran a les 9.00h del diumenge 27 de febrer, ha servit de teló de fons per a la presentació oficial de la jornada. Allí han estat l’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, i el president de la FFCV, Salva Gomar, al costat de Pepi Luján, segona tinenta alcalde, i el també tinent d’alcalde i regidor d’Esports, Toni Arenas. A més de jugadors i jugadores de l’equip del Mislata CF, que participarà el diumenge en la competició, els han acompanyats sobre la gespa.



L’alcalde Bielsa ha volgut posar de manifest que “per a Mislata és un orgull que la FFCV haja triat Mislata per a fer aquesta trobada. La nostra ciutat és una ciutat inclusiva i solidària i treballem tots els dies per a donar oportunitats a tota la gent que aspira a viure en igualtat de condicions i drets”.

Per la seua part Gomar, ha volgut agrair a Mislata tot el suport rebut, “és un plaer i un orgull vindre a Mislata.

Aquest Ajuntament sempre ens posa les coses molt fàcils i sempre estan disposats a col·laborar. Més encara, si es tracta d’aquests xics i xiques”.



Per a aquesta segona trobada s’ha confirmat l’assistència de 237 persones, entre jugadors, jugadores i cossos tècnics. Els equips que participaran seran Primer Toc CF, el València CF, el CDA Vedasport (Hèrcules CF Paralímpic), ADIXI-Xirivella CF, Llevant UD, Mislata CF, CF Sporting Alaquàs Inclusiu, CD Acer, Riba-roja de Túria i Vila-real CF.



L’esdeveniment es dividirà en dues categories -competició i promoció- i s’han sumat tres nous clubs respecte a l’última edició celebrada a la Ciutat Esportiva Pamesa Cerámica de Vila-real i que ja va ser tot un èxit. Una cosa de la qual està segur el regidor Arenas que ha afirmat que “és un plaer per a Mislata donar suport a un preciós projecte d’esport inclusiu com aquest, que no té un altre objectiu que facilitar a les persones amb diversitat funcional una activitat que els ajude a millorar la seua qualitat de vida”.

