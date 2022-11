Els comptes del govern socialista han sigut acordades i recolzades per Ciutadans; així, el pressupost municipal per al pròxim exercici ha sigut aprovat per 16 dels 21 regidors i regidores del Ple

Carlos F. Bielsa: “Són uns comptes socials, les polítiques dels quals són dirigides principalment a les persones, a la recuperació econòmica, la seguretat i a la promoció d’ocupació; un pressupost que congela taxes i impostos per desé any consecutiu, i que al seu torn incrementarà el benestar de la ciutadania”

L’Ajuntament de Mislata ha aprovat hui, en ple extraordinari, el Pressupost Municipal per a l’exercici 2023, la xifra total del qual ascendeix a 38.728.839,28 euros, la qual cosa representa un increment del 6,31% respecte al 2022. Uns comptes la xifra total dels quals de Despeses serà de 38.658.071,48 euros.

El govern de Carlos F. Bielsa ha presentat, segons afirma, “un pressupost per a un període que s’afronta amb realisme i responsabilitat social; uns comptes que suposen la consolidació del model de gestió que ens ha identificat des que entrem a governar en 2011 i que són el reflex d’un intens treball per a continuar implantant una política de control de despesa, que persegueix a més l’estabilitat en els comptes públics”.

També s’ha tingut molt en compte la situació socioeconòmica actual, i, en conseqüència, “hem apostat clarament per un increment notable de les partides destinades al benestar social i als serveis per a ajudar a la gent que més el necessita, una aposta decidida per la reactivació econòmica i l’ajuda al comerç de proximitat, i un augment de les inversions municipals per a complir amb nombroses reivindicacions històriques de la nostra ciutat”, apunta Bielsa.

El Pressupost Municipal ha sigut aprovat per l’equip de govern i el regidor del grup Ciutadans, la qual cosa representa 16 dels 21 regidors i regidores del Ple Municipal. L’alcalde ha volgut agrair al portaveu de Ciutadans, González Murgui, que ha votat a favor, “per consensuar aquest projecte que en definitiva va en benefici de tota la ciutadania i que ens permetrà aconseguir una ciutat millor i un major benestar per a tots i totes”.



Per part seua, la vicealcaldessa i regidora d’Hisenda, Mª Luisa Martínez Mora, ha posat en valor que “per dotzé any consecutiu, Mislata comptarà amb pressupostos dignes i vàlids per a un 2023 que es preveu complicat, però en el qual no ens deixarem a ningú arrere, planificant mesures que comporten millores en la vida dels mislateros i mislateras”.

Pel que respecta a les àrees de gestió que més augmenten en els comptes del pròxim exercici trobem l’àrea de Benestar Social, que amb més de 6,7 milions d’euros s’incrementa en un 31% respecte al 2022; Promoció Econòmica i Ocupació creix un 27% i l’àrea de Comerç un 22%; i per part seua, Seguretat Ciutadana, amb 3,7 milions d’euros, experimenta un increment del 12%, per a dotar a la ciutat d’un major nombre d’efectius al seu servei.

Gràcies a l’eficiència econòmica dels últims anys, Mislata ha aconseguit reduir notablement el deute financer respecte dels nivells de 2011, passant de 40 milions a poc més de 12 milions d’euros, la qual cosa suposa una reducció d’aproximadament el 70% del deute públic total, i el que permet al consistori poder realitzar noves inversions per a millorar Mislata, aconseguint en el pròxim exercici els 4,5 milions d’euros.

Entre altres projectes, aquesta quantia permetrà: l’ampliació dels Horts Urbans; diferents inversions relatives a la sostenibilitat, innovació i modernització, sent pioners en la instal·lació de passos de vianants retroiluminados; la posada en marxa de la nova piscina coberta amb gimnàs; el nou edifici esportiu amb cafeteria, així com unes noves pistes d’atletisme; l’avanç del nou auditori al costat del centre Sociocultural La Fàbrica; el nou col·legi públic María Moliner, que es troba ja en fase d’acabats; així com també la Residència de la tercera Edat i Centre de Dia, i el seu entorn, que seran una realitat en 2023