Mislata celebra el desé aniversari del Consell d’Infància i Adolescència

El Dia Internacional dels Drets de la Infància va comptar, a més, amb accions en tots els centres educatius de la ciutat i un homenatge als xiquets i xiquetes dels municipis afectats per la DANA

Mislata ha celebrat el Dia Internacional dels Drets de la Infància i Adolescència amb diverses accions en els diferents centres educatius de la ciutat i amb un acte institucional per a commemorar els deu anys del Consell d’Infància i Adolescència.

Durant tota la setmana, l’Ajuntament de Mislata, a través de la seua regidoria d’Infància i Adolescència, d’una banda, ha realitzat en totes les escoles infantils sessions dramatitzades d’un conte que reivindica la importància de donar-li veu i participació a la infància. I també, en diferents centres educatius de primària i secundària, s’han pintat murals per a posar en valor els drets de xiquets, xiquetes i adolescents; un total d’onze murals pintats per l’artista Alicia Doñate.

Com a acte principal de la jornada del 20 de novembre, el teatre del Centre Cultural Carmen Alborch va acollir la celebració del desé aniversari del Consell d’Infància i Adolescència, que va comptar amb la presència de l’alcalde, Carlos F. Bielsa, la regidora d’Infància i Adolescència, Jennifer Nieves, així com d’altres membres de la corporació municipal, representants de la comunitat educativa i els consellers i conselleres actuals, acompanyats dels seus familiars.

L’acte va començar amb un homenatge solidari als xiquets i xiquetes dels municipis afectats per la DANA a través de la lectura de diferents cartes i d’una recol·lecta de llibres per a reposar les biblioteques dels centres educatius afectats. L’esdeveniment va servir també per a reconéixer la labor realitzada durant tota la dècada i analitzar la trajectòria del Consell, els seus assoliments i els reptes de futur. Antics membres de l’òrgan i les regidores que durant aquests deu anys han estat al capdavant d’aquesta àrea municipal també van rebre el seu merescut homenatge per part de l’alcalde i totes les persones allí presents.

Per a Bielsa, “aquest desé aniversari és una fita que reflecteix el nostre compromís amb la participació activa de les xiquetes, xiquets i adolescents en la construcció de la nostra societat”; i va afegir que “aquesta celebració no sols és un moment per a mirar arrere i celebrar el reeixit, sinó també per a mirar avant, per a continuar somiant, pensant, innovant i aportant creativitat. Perquè junts, podem construir una ciutat on la llibertat, el respecte i la tolerància siguen el pilar de la nostra convivència”.

L’acte va acabar amb la presentació del projecte europeu IMCITIZEN, una iniciativa en la qual Mislata ha participat activament i que se centra en potenciar la participació infantil en els seus municipis, així com a protegir i promoure els drets de la infància, prioritzant la veu dels xiquets i xiquetes de 8 a 12 anys.