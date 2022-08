L’Ajuntament ha ampliat l’oferta d’activitats i escoles d’estiu a l’agost amb un nou campament urbà que compta amb 40 xiquets i xiquetes

Carlos F. Bielsa: “Amb aquest campament es pretén fomentar que els xiquets i xiquetes cresquen en una societat més inclusiva i igualitària”

El primer Campament Urbà per la Igualtat organitzat per l’Ajuntament de Mislata, i coordinat per les regidories de Benestar Social i de Polítiques d’Igualtat, és una iniciativa dirigida a famílies amb xiquets i xiquetes entre 3 i 14 anys, que pretén facilitar la conciliació familiar durant el mes d’agost. El programa ha sigut subvencionat íntegrament per als 40 xiquets i xiquetes participants i es desenvolupa dins del “Pla Corresponsables – Mislata concilia”.

Hui han rebut la visita del tinent d’alcalde i regidor de Benestar Social, Ximo Moreno, la regidora de Polítiques d’Igualtat, Carmela Lapeña, i el regidor de Serveis Municipals, Francisco Herrero. Moreno ha afirmat que des de l’Ajuntament “continuem treballant per a facilitar la conciliació en les famílies mislateres ampliant la resta de campaments, com hem fet enguany, i incorporant aquest nou a l’agenda social de la ciutat”.

L’alumnat està treballant juntament amb l’equip educatiu conceptes d’igualtat d’una manera dinàmica mentre participen en activitats lúdiques com són jornades esportives sense distinció entre participants, murals, activitats aquàtiques, entre altres.