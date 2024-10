L’Ajuntament de Mislata ha celebrat aquesta multitudinària jornada ciclista amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat i com a compromís amb la sostenibilitat

Mislata va realitzar diumenge passat al matí, i dins de la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat, el Dia de la Bicicleta.

Un esdeveniment esportiu, lúdic i familiar dedicat a conscienciar sobre la importància del transport públic i promoure alternatives sostenibles. La cita, organitzada per la Penya Ciclista de Mislata i l’Ajuntament, va reunir centenars de persones participants.

La marxa, que va començar al parc de La Canaleta, va recórrer 5 km pels carrers de la ciutat. L’objectiu d’aquesta celebració és animar a la ciutadania a utilitzar la bicicleta com a activitat, però també com a mitjà de transport. Van ser moltes les famílies que van gaudir de la jornada dominical en la qual a més van gaudir d’unes bones condicions climatològiques.

Per a l’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, que no es va voler perdre l’inici d’aquesta marxa ciclista, “la mobilitat sostenible és una de les nostres prioritats perquè volem una ciutat més compromesa amb el medi ambient i més accessible per a tota la ciutadania, per eixe motiu portem anys treballant en la promoció d’accions que garanteixen aquests objectius”.

Les persones participants van poder aconseguir una motxilla amb botella, fruita i aigua. Com també es van sortejar entre les persones assistents cascos, guants de ciclisme, bidons d’aigua i tres bicicletes, que van ser entregades pel tinent alcalde i regidor d’Esports, Toni Arenas, i la titular de Mobilitat i Transport Públic, Nerea Gimeno, acompanyats pel president de la Penya Ciclista de Mislata, David Gil.